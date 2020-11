Serie B – Rinviata la partita tra Piombino e San Miniato

La prima partita di campionato tra Etrusca Basket San Miniato e Basket Golfo Piombino, inizialmente in programma per domenica 29 novembre al PalaCreditAgricole, è stata rinviata a mercoledì 23 dicembre alle ore 19.00. La decisione è stata presa di comune accordo tra le due società, stante la situazione di emergenza in casa Piombino, con molti atleti ancora fermi ai box causa COVID.

L’Etrusca, in nome dei principi di lealtà sportiva che sempre hanno contraddistinto la compagine della Rocca, ha accolto favorevolmente la richiesta di spostamento da parte della società di Piombino.

L’esordio in campionato Etrusca è quindi posticipato di una settimana, con la trasferta di sabato 5 dicembre a Firenze, contro Pino Firenze.

Uff.Stampa Etrusca San Miniato