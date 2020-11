Serie B – Rinviata la sfida pugliese CUS Jonico Taranto vs Action Now Monopoli

Sembra proprio non voler iniziare il campionato del CJ Basket Taranto. Come era nelle previsioni infatti è arrivato il rinvio, ufficiale, del match della prima giornata del girone D2 di serie B che avrebbe visto i rossoblu ospitare al PalaFiom domenica prossima, 29 novembre, la neoripescata Action Now Monopoli. Ma proprio il repentino salto di categoria della formazione barese, al posto del rinunciatario Olimpia Matera, ha dato la possibilità a I Delfini di rinviare il loro esordio per riorganizzarsi in viste del ben più impegnativo torneo di serie B.

C’è anche la data ufficiale del recupero, CJ Taranto-Monopoli si giocherà mercoledì 23 dicembre alle ore 19 sempre al PalaFiom. Per vedere invece l’esordio di Stanic e compagni bisognerà aspettare adesso il 6 dicembre quando i rossoblu faranno visita alla Andrea Pasca Nardò.

Di rinvio in rinvio un’ulteriore difficoltà per Taranto che scenderà sul parquet di fatto a un mese e mezzo di distanza dall’ultimo match di Supercoppa. La cosa non mette certo di buonumore coach Olive: “Non siamo stati certo fortunati. Ovviamente Monopoli aveva tutto il diritto di chiedere e ottenere il rinvio della partita, però guardando in casa nostra, un’altra settimana di attesa mentre gli altri giocheranno, non è di certo un aspetto positivo. Pazienza, noi continuiamo ad allenarci con entusiasmo in vista dell’esordio, a questo punto, del 6 dicembre contro Nardò che peraltro arriverà dall’aver giocato tutte le partite di Supercoppa fino alla finale”.

Uff. comunicazione CJ Basket Taranto