Serie B – Rinviata Sutor Montegranaro – Fabriano al 1° dicembre

La Janus Basket Fabriano comunica che a causa della situazione Covid-19 presente in casa biancoblu, con otto elementi del gruppo squadra in quarantena tra positività riscontrate e isolamenti fiduciari, la partita tra Sutor Montegranaro e Ristopro Janus Fabriano è stata rinviata, per il momento, a martedì 1 Dicembre alle ore 17:00, in attesa di un ulteriore giro di tamponi programmato da ASL per i giocatori posti in isolamento fiduciario.

La Janus, aspettando di comunicare nuovi aggiornamenti, intende ancora una volta evidenziare l’estrema difficoltà di portare avanti un campionato senza una parvenza di normalità.

FONTE: Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano