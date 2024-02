Serie B – Riscatto Crema, Bakery Piacenza al tappeto

Venticinquesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024, e la Bakery Basket Piacenza è di scena al PalaBertocchi di Orzinuovi per affrontare la Pall. Crema. Ci vogliono 3’ per vedere il primo canestro. El Agbani segna da tre, Maglietti converte un gioco da tre punti ed è 6-6. Dopo tanti tentativi dalla lunga distanza, le squadre iniziano a coinvolgere di più i lunghi. Eppure è una tripla di Criconia che fissa il parziale sul 16-14 allo striscione dell’ultimo minuto. I biancorossi inizia col piede sull’acceleratore il secondo periodo. Rasio prima segna dall’angolo e poi sotto le plance per cinque punti in fila. Poi ci pensa Bertocco a mettere a referto quattro punti consecutivi, per il 21-25 al 13’. Si segna poco ed ogni canestro sembra linfa vitale. Piacenza subisce però la rimonta avversaria, con un break di 6-0. Maglietti segna in penetrazione, e poi ruba il pallone a pochi secondi dall’intervallo, ma il suo tentativo dalla distanza colpisce solo il ferro.

Alla ripresa delle ostilità è Rasio che trova subito il fondo della retina. Poi Crema si dimostra più in palla, si porta sul 42-34 e coach Salvemini interrompe la gara (24’). Capitan Mastroianni prova a scuotere i compagni con la tripla, mentre Criconia trasforma i due tiri liberi dell’antisportivo subito dopo aver rubato palla: -5. Bertocco arriva fino al ferro con grande decisione, ma è tutta la Bakery che sembra avere più fiducia. E allora adesso sono i padroni di casa che chiamano timeout. Manenti appoggia al vetro, Mastroianni prima recupera e poi segna col fallo, ed è ancora -3 prima dell’allungo avversario all’ultimo pit stop. I biancorossi rientrano decisi e per oltre 5’ stringono le maglie in difesa e non fanno segnare Crema. In attacco, Rasio e Mastroianni realizzano da sotto, prima del pari 52 di Soviero che sfreccia da un canestro all’altro. Maglietti con una penetrazione da prestigiatore compie il sorpasso (52-54). Crema non subisce il contraccolpo, mentre Piacenza affretta un paio di azioni. Si arriva al rush finale con Maglietti che segna in penetrazione il -1. La processione dalla lunetta premia Crema che porta a casa il successo.

Pall. Crema-Bakery Piacenza 62-57

Parziali: 17-16, 33-32, 52-45.

Crema: Oboe 14, Nicoli 5, Ziviani 5, Tsetserukou 19, Stepanovic 10, Ballati 3, Carta, Consonni ne, Furin 6, Musig ne, Ianuale ne, Facchi ne. All. Baldiraghi.

Piacenza: Criconia 8, Bertocco 7, Mastroianni 9, Maglietti 8, Rasio 18, Soviero 4, El Agbani 3, Perugino ne, Manenti, Molinari ne. All. Salvemini.

Arbitri: Davide Quadrelli di S. Maria Hoe’ (LC) e Andrea Marianetti di S. Giovanni Teatino (CH).

