Serie B – Riscatto DelFes: piegata Sant’Antimo nel derby

Dopo sette sconfitte negli ultimi nove match, la DelFes Avellino, con un’importante prova d’orgoglio, ha battuto questa sera a domicilio la Geko PSA Sant’Antimo, nel derby valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B Nazionale. La partita, chiusa col punteggio finale di 79-73, non ha quasi mai deragliato dai binari dell’equilibrio, con gli ospiti che sono sempre riusciti a contenere i tentativi di fuga avellinesi, prima di arrendersi nelle fasi finali dell’incontro, in cui la maggiore lucidità della DelFes ha fatto la differenza. Da registrarsi, per Avellino, le prove di Vasl (20 punti), Bortolin (16+7 rimbalzi) e Verazzo (12+8), mentre, dall’altra parte, non sono bastati alla formazione ospite ben sei uomini in doppia cifra, capitanati da Mennella (16). Successo, dunque, fondamentale per i padroni di casa, utile per provare a scacciar via la crisi di risultati, mentre per la Geko è una sconfitta che non pregiudica un cammino fin qui molto positivo, trovandosi ancora in piena corsa per i Playoff.

STARTING FIVE:

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

Geko: Gallo, Mennella, Stentardo, Colussa, Kamperidis

PRIMO TEMPO – Avvio di match abbastanza equilibrato, con protagonisti i lunghi di entrambe le squadre: da una parte Nikolic e Bortolin, dall’altra Kamperidis e Colussa per l’8-7 del 3′. Dopo il sorpasso Geko firmato da una bomba di Kamperidis, è ancora Bortolin a fare la voce grossa per la DelFes sotto le plance, ma Sant’Antimo, grazie ai primi punti di Mennella, si mantiene davanti al 6′ (10-12). Ad un nuovo canestro di Mennella, la formazione locale risponde in maniera decisa con un 2+1 di Verazzo e la prima tripla di serata griffata da Carenza, che riporta in vantaggio Avellino all’8′ (17-15). La Geko PSA, però, regge bene all’urto biancoverde e, trascinata dalla coppia Mennella-Cantone, riesce ad impattare il match, nonostante una conclusione pesante da parte di Vasl: alla prima pausa è 20-20. Il secondo periodo riparte sulla falsa riga del primo, con le contendenti che, colpo su colpo, non si risparmiano e vedono andare a segno Vasl da una parte ed il neo entrato Dri dall’altra, per il 24-24 del 12′. Kamperidis si fa largo sotto il canestro avversario, ma dall’altra parte fa più fatica, con Avellino che trova altri punti da Nikolic e Bortolin, portandosi sul +3 al 15′ (29-26). Verazzo e Vasl provano a far scappare la DelFes, ma è ancora l’ala/centro greca, ben coadiuvata da Quarisa, a tenere sul pezzo Sant’Antimo, che al 18′ torna a -2 (35-33); Avellino lavora bene nella propria metà campo e, grazie alla prima tripla di Chinellato tocca il +5, ma prima della sirena dell’intervallo, si rimette in proprio Mennella, che con cinque punti consecutivi ricuce nuovamente lo strappo: la prima metà di gara si conclude dunque sul 39-38.

SECONDO TEMPO – Dopo il sorpasso Geko firmato da Gallo, vi è un continuo batti e ribatti, con protagonisti Bortolin dalla parte biancoverde e Colussa dall’altra, per il 45-45 del 23′. La partita è molto intensa agonisticamente e ne giova ampiamente l’equilibrio: nessuna delle due squadre, infatti, riesce a scappare, con Quarisa che sotto le plance risponde prontamente alla seconda bomba di Carenza, fissando il punteggio sul 51-50 al 26′. Il lungo di Sant’Antimo conferma con altri due canestri il proprio stato di grazia, ma dall’altra parte Vasl griffa cinque punti in fila, riportando Avellino a +3 al 28′ (57-54). Sale l’intensità difensiva della DelFes, che, in particolare grazie alla fisicità di Bortolin, riesce a toccare il +7: due liberi segnati da Dri frenano l’emorragia per gli ospiti, che al 30′ si trovano sotto 61-56. In avvio di ultimo quarto è Colussa a prendersi la scena in casa Geko, firmando anche una poderosa schiacciata, la DelFes riesce comunque a tenersi davanti grazie ad un 2/2 dalla lunetta di Carenza (63-62 al 33′). Sembra un buon momento per Sant’Antimo, ma i padroni di casa non demordono e riescono a far male con Chinellato e Burini, portandosi sul +5 al 35′ (67-62). Dopo il nuovo +7 firmato dal solito Vasl, ci prova ancora Mennella a tenere a galla gli ospiti, che, tuttavia, nell’azione successiva subiscono un altro canestro da Burini, per il 71-66 del 37′. Lo stesso play biancoverde, però, commette un’evitabile fallo su tentativo di tripla da parte di Dri, che ne approfitta per riportare, con un 3/3 dalla lunetta, Sant’Antimo a -2, ma dall’altra parte la DelFes si affida nuovamente a Bortolin, che ricaccia indietro gli avversari sul 73-69 quando mancano meno di 2′ al termine del match. Vuoi per mancanza di lucidità, vuoi per stanchezza, la Geko spreca nelle ultime battute le proprie occasioni per tornare a contatto, con Avellino che può chiudere la gara grazie alla classica girandola di liberi con cui si entra nell’ultimo minuto: Vasl, Burini e Bortolin sono glaciali dalla lunetta e mettono al sicuro un successo importantissimo per i locali, che arriva col finale di 79-73.



DelFes Avellino – Geko PSA Sant’Antimo 79-73

Parziali: 20-20; 39-38; 61-56

AVELLINO: De Angelis n.e., Caridà n.e., Burini 7, Giunta 1, Vasl 20, Verazzo 12, Carenza 8, Bortolin 16, Nikolic 9, Chinellato 6. Coach: Crotti.

SANT’ANTIMO: Colussa 11, Dri 12, Digno, Gallo 11, Mennella 16, Quarisa 10, Kamperidis 11, Peluso n.e., Cantone 2, Stentardo. Coach: Gandini.