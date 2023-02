Serie B – Riscatto Junior Casale, sconfitta Varese

Primo quarto difficile per la Junior che poi si compatta e trova la vittoria 87-71 contro un caparbio Campus Varese. Per i rossoblu doppia doppia di Riva (17 punti e 10 rimbalzi) e 19 punti per Negri.

Riva apre la contesa con Assui che risponde prontamente dall’altra metà del campo: le triple di Allegretti e Zhao vanno a segno (2-9) e coach Cristelli chiama prontamente time out. La Junior reagisce con il gioco da 3 punti di Staffieri mentre Riva prima vola a rimbalzo e poi va a segno dal pitturato: Varese non è da meno e trova il canestro del 7-11 ma Saladini trova ancora il fondo della retina. Casale prova ad alzare la difesa e anche Jovanovic s’iscrive a referto: Zhao e Staffieri non sono da meno ma gli ospiti vincono un nuovo viaggio in lunetta che vale il 14-19. I tiri dei rossoblu si fermano sul ferro e Macchi ne approfitta per una nuova tripla: Apuzzo prova a scuotere i suoi andando a segno dalla lunga distanza. Varese però è in trance agonistica e continua a segnare e il quarto termina 23-31.

De Ros e Negri inaugurano il secondo periodo mentre Tapparo trova la nuova tripla del 30-36: Staffieri e Raiteri suonano la carica juniorina e Jovanovic li imita prontamente per il 37-38 ed è time out Varese. La schiacciata di Negri vale il sorpasso casalese mentre Allegretti realizza solo un tiro dalla linea della carità: la Junior adesso ha cambiato volto e la coppia Staffieri – De Ros infiamma il palazzetto. La difesa rossoblu stringe ancora le maglie e Saladini realizza il 47-39: Zhao risale in cattedra per Varese ma ci pensa Negri ad andare subito a segno per i suoi con Jovanovic e Virginio che si rispondono a vicenda e si va all’intervallo lungo sul 51-45.

Inizio di terzo quarto che vede protagonisti i rossoblu guidati da un incandescente De Ros che porta i suoi sul 59-45 e obbliga gli ospiti a fermare il gioco. Riva non lascia scampo sotto le plance e adesso Casale ci crede: Assui prova a dare la scossa al Campus ma la JC lotta su ogni pallone e Saladini realizza il 63-49. Apuzzo chiama il pubblico dopo una schiacciata in contropiede ma Virginio e Zhao sono glaciali rispettivamente dalla lunetta e dall’arco; i rossoblu vanno in black out e stavolta e Coach Cristelli a fermare il gioco sul 67-57. Saladini non sbaglia a gioco fermo e Zhao e Negri appoggiano sicuri al ferro per le rispettive squadre; la formazione ospite non demorde con Kouassi ma è Negri a chiudere il periodo 73-61.

La coppia Negri – Staffieri da la carica in questo avvio di ultimo quarto con la difesa che si stringe a protezione del canestro (80-61): Riva e Assui muovono le rispettive retine e Saladini dalla lunga distanza non si smentisce. Gli ultimi minuti sono garbage time e Coach Cristelli dà spazio a tutti i suoi: la Junior conquista la vittoria 87-71.

JUNIOR CASALE MONFERRATO – CAMPUS VARESE BASKETBALL: 87-71 (23-31; 51-45; 73-61)

JUNIOR CASALE: Riva 17, Jovanovic 6, De Ros 9, Kamar, Geraci, Staffieri 17, Apuzzo 5, Raiteri 2, Ciocca, Negri 19, Saladini 12. All. Cristelli

CAMPUS VARESE: Zhao 14, Golino NE, Tapparo 7, Bottelli 2, Assui 9, Kouassi 4, Sorrentino 2, Allegretti 6, Macchi 9, Veronesi, Virginio 18. All. Donati

Ufficio Stampa Junior Casale Monferrato