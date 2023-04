Serie B – Riscatto Real Sebastiani Rieti, piegata Faenza

La RSR fa suo anche il terzo scontro stagionale con Faenza battendola 93-85. Gara splendida tanto quanto i due precedenti, continui cambi al comando e un PalaSojourner stracolmo, basta questo per descrivere questa gara. Grande prestazione da parte di tutti con Bushati autore di 16 punti e Contento di 18. La Sebastiani tornerà a giocare sabato 22 aprile, sempre al PalaSojourner, sempre alle 20:30.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Bushati la sblocca subito da tre, 3-0. Voltolini segna i primi due punti per Faenza, Chinellato ribatte, 5-2. Siberna si libera sotto canestro e segna, Bushati replica la bomba dell’inizio, 8-4. Ancora Voltolini da sotto, 8-6. Spara anche Tomasini da fuori, 11-6. Poggi con due punti, 11-8. Pagani preciso dalla linea della carità, 13-8. Vico e Poggi portano a -1 i neroverdi. 1/2 di Pagani dai 5.8, 14-12. Entra in partita anche Aromando con due punti, parità a quota 14. Due liberi di Contento e la penetrazione di Tomasini, 18-14. Gran canestro di Aromando che con la mano in faccia segna un long two, Contento lo annulla con una bomba, 21-16. El Diez è ancora preciso dalla lunetta, 23-16. Ancora Contento, sta volta in penetrazione, 25-16. Aromando non sbaglia dalla linea della carità, 25-18.

Cepa spara da tre, 28-18. Contento inventa, Pagani finalizza 30-18. Vico glaciale ai liberi, 30-20. 1/2 di Tomasini e canestro in contropiede di Contento, 33-20. Castellino fa il 50% dai 5.8, Vico come un professore in palleggio, arresto e tiro, Contento dalla media, 35-23. Tomasini replica a Vico, 37-23. Scatenato Contento, altri due punti e sono 15 fin qui, 39-23. Poggi ai liberi, Chinellato da sotto, 41-25. Gran canestro di Vico, 41-27. A 3′ e 18” siamo sul 44-31. Poggi fa 1/2, 44-32. 4 punti in un amen di Faenza, 44-36. Chinellato sblocca Rieti, 46-36. Bomba di Vico, Faenza va a -7. Petrucci con un long two, 46-41. 2/3 di Vico dai 5.8. 46-43. I due punti di Chinellato chiudono il primo tempo, 48-43.

SECONDO TEMPO

Pastore inaugura il secondo tempo con una tripla, 48-46. Poggi firma il sorpasso con una bomba, 48-49. Pastore in appoggio, 48-51. Poggi, 1/2 dalla linea della carità, 48-52. Petrucci preciso dai 6.75, 48-55. Bomba di Tomasini che desta Rieti, 51-55. 1/2 di Pagani dalla lunetta, 52-55. Petrucci e Bushati da tre, 55-58. L’italo-albanese aggancia gli emiliani con un’altra tripla!! 58-58. Siberna fa canestro, Mastrangelo risponde, 60-60. Pastore con un gran canestro dai 6.75, 60-63. Fallo antisportivo su Bushati, il Cobra fa 1/2 e il terzo periodo si chiude sul 61-63.

Voltolini da due, Piccin da tre, 64-65. Piccin si ripete poco dopo e riporta avanti la Sebastiani, 67-65. Voltolini raccoglie il rimbalzo e segna, Bushati spara ancora da fuori, sul tiro anche un fallo su Contento che non sbaglia il libero, 72-67. Two & one di Mastrangelo, 74-67. Poggi ne fa due, 74-69. Tomasini di tabella da fuori, 77-69. Petrucci tutto solo sotto canestro, 77-71. Poggi con il tap-in, 77-73. Poggi lasciato solo, 77-75. Piccin freddo dai 5.8, 79-75. Chinellato lotta e ne mette due, 81-75. Mastrangelo non sbaglia dalla linea della carità, 83-75. Aromando fa 2/2, 83-77. Petrucci finalizza un’ottima azione dei suoi, 83-79. Contento con lo step-back da due, 85-79. Aromando preciso ai liberi, 85-81. Mastrangelo la mette da tre, Siberna da due, 88-83. Piccin glaciale dalla linea della carità, 90-83. Two & one di Chinellato i due punti di Faenza servono a poco la RSR vince lo scontro diretto per 93-85

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs BLACKS FAENZA 93-85 (parziali: 25-18; 23-25; 13-20; 32-22).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 10, Tomasini 14, Paesano 1, Contento 18, Piccin 10, Valente, Chinellato 15, Mazzotti, Ceparano 3, Pagani 6, Frattoni, Bushati 16.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 8, Vico 14, Poggi 19, Castellino 1, Voltolini 8, Petrucci 13, Morciano, Aromando 14, Pastore 8, Nkot Nkot.Coach: Luigi Garelli

ARBITRI: Giordano di Gela (CL) e Lillo di Brindisi (BR)

NOTE: al 27′ Ceparano uscito per 5 falli, al 30′ Aromando uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR