Serie B- Riscontrate positività al Covid-19, attività sospesa in casa Sinermatic Ozzano

La Società New Flying Balls ssdarl comunica che, in seguito al manifestarsi di sintomi all’interno del proprio gruppo squadra, sono state riscontrate alcune positività al Covid-19 fra atleti e membri dello Staff. A questi si aggiungono atleti posti in quarantena fiduciaria in quanto conviventi o rimasti a stretto contatto con membri risultati poi positivi.

La Società, per la tutela e la salute dei propri tesserati e considerato che ad oggi la situazione è ancora in fase di evoluzione, ha deciso di sospendere l’attività agonistica della prima squadra.

La partita fra Sinermatic Ozzano e Libertas Livorno in programma domani, Sabato 27 Febbraio alle 18:30, è stata rinviata in comune accordo fra le Società, e verrà recuperata Domenica 14 marzo alle ore 18:00.

I New Flying Balls ringraziano la società livornese per la comprensione e la disponibilità al rinvio della partita, e augurano a tutti i propri tesserati coinvolti i migliori auguri per una pronta guarigione.

Marco Rivola

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano