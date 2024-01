Serie B – Roderick trascina la Npc Rieti, Piombino s’inchina

Un Golfo non certo bellissimo, viene travolto da una Rieti che schiera in campo un marziano. Terrence Roderick è incontenibile per la difesa piombinese, coach Cagnazzo prova a cambiare molti marcatori su di lui, ma senza successo. Prestazione mostruosa quella della stella americana, da 36 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Con lui in campo, la difesa gialloblu è costretta a lasciare spazi a tiratori come Markovic, che ne beneficia segnando 28 punti, con percentuali mai avute in stagione. Coach Ponticiello tira il collo ai suoi quattro uomini migliori, tutti sopra i 32, quartetto che in pratica firma tutto il bottino offensivo ottenuto. Nel Golfo festeggiamenti per il ritorno di Venucci e De Zardo, col secondo che è una delle note liete della serata, prestazione generosissima, fatta di canestri, recuperate e rimbalzi offensivi, una delle sue specialità. Nelle fila gialloblu, assenti Okiljevic e Turel, partono in quintetto Cappelletti, Piccone, Almansi, Azzaro e Berra. La partenza dei gialloblu, illude che possa essere una buona serata, 5 a 0 firmato da una bomba di Azzaro e da un arresto e tiro di Almansi. La partita però torna subito in equilibrio e le bombe di Almansi e Cappelletti, rispondono a quelle di un Kassar battezzato dalla difesa piombinese. Nel cuore del primo quarto inizia ad accendersi Roddick, che sistematicamente attacca e batte nell’uno contro uno il difensore di turno piombinese e coi suoi canestri da il più 8 ai suoi. Coi tiratori piombinesi che sparano a salve, 4 su 18 da tre nella prima metà gara, è il solo Berra ad evitare, coi suoi canestri, la fuga degli ospiti, che comunque, con bomba di Markovic, vanno al riposo sul più 9, 17 a 26. Una fiammata targata De Zardo, con rimbalzo offensivo e canestro e bomba da tre, per il meno 4, rimettono in corsa i gialloblu. Verso la metà del quarto i canestri di Berra e Almansi, riducono ad un solo punto il distacco, ma Rieti sembra avere sempre il pallino del gioco in mano e allunga di nuovo, sempre con Markovic e Roderick. Berra col suo punto numero 14 riporta ancora il Golfo a distanza aggancio, meno tre al minuto 17, ma sarà l’ultima volta che i gialloblu vedranno da vicino gli avversari. Nel finale di quarto, arriva infatti un 12 a 2 per gli ospiti, per il 39 a 51 al riposo. Il primo canestro della partita di Piccone, in avvio di terzo, per il meno 8, sarà l’ultima illusione di rimonta per i tifosi di casa, perché Roderick prosegue il suo show e al minuto 29, con due bombe consecutive di Markovic, Piombino precipita a meno 20. Nel finale di quarto, infierisce ancora Roderick che porta i suoi sul più 22, mettendo la partita in ghiaccio. A poco serve la generosa reazione finale dei gialloblu che, dopo aver toccato il meno 26, nei secondi finali dimezzano lo svantaggio, per l’89 a 102 finale. Golfo che chiude comunque il girone di andata con un bilancio positivo, 9 vittorie e 8 sconfitte ed è ancora posizionato in zona playoff. Per il futuro prossimo, recuperare gli infortunati e lavorare per migliorare la fase difensiva, sono gli obiettivi più importanti.

Solbat Piombino – NPC Rieti 89-102 (17-26, 23-25, 19-30, 30-21)

Solbat Piombino: Lautaro Berra 28 (13/18, 0/0), Fabrizio Piccone 20 (0/4, 4/10), Gian paolo Almansi 14 (4/4, 2/6), Lorenzo De zardo 7 (2/4, 1/2), Mattia Venucci 6 (1/1, 0/5), Alessandro Azzaro 5 (1/3, 1/3), Carlo Cappelletti 3 (0/1, 1/3), Stefano Longo 3 (1/2, 0/3), Francesco D’antonio 3 (1/1, 0/0), Jacopo Biagetti 0 (0/0, 0/0), Filippo Gherardini 0 (0/0, 0/0), Giovanni Spagli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Lautaro Berra 10) – Assist: 19 (Fabrizio Piccone 5)

NPC Rieti: Terrence Roderick 36 (13/17, 1/1), Nikola Markovic 28 (3/6, 5/6), Kurt Cassar 15 (2/6, 2/5), Mattia Da campo 13 (5/7, 1/3), Mattia Melchiorri 8 (3/5, 0/2), Marco Bacchin 2 (1/2, 0/0), Leonardo Del sole 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Manolo Perella 0 (0/0, 0/1), Matteo Reginaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 25 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Terrence Roderick 9) – Assist: 15 (Terrence Roderick 4)

UFF.STAMPA NPC RIETI