GOLDENGAS SENIGALLIA – LIOFILCHEM ROSETO 75-95 ( 14-30, 23-30, 28-11, 10-24 )

Senigallia: Conte 15, Pierantoni 2, Giacomini n.e., Giunta 6, Centis , Rossini , Gurini 26, Terenzi 1, Cicconi Massi 7, Costantini 3, Moretti , Pozzetti 15 All. RuiniRoseto: Pedicone 7 , Gaeta , Valentini , Di Emidio 10 , Cocciaretto 2 , Sebastianelli 7 , Palmucci 3 , Ruggiero 8, Amoroso 11 , Nikolic 15 , Serafini 7 , Lucarelli 25 All. Trullo

NOTE: Tiri da 2: Senigallia 21/40 ; Roseto 24/40 Tiri da 3: Senigallia 6/23 ; Roseto 12/26 Tiri Liberi: Senigallia 15/25 ; Roseto 11/14 Rimbalzi: Senigallia 38 ( 14 offensivi ) ; Roseto 38 ( 8 offensivi ) Assist: Senigallia 10 ; Roseto 22

USCITI PER 5 FALLI: Giunta ( Senigallia ), Nikolic – Serafini ( Roseto )

Si chiude con una vittoria a Senigallia la seconda fase per Liofilchem Roseto, la quarta in fila per l’esattezza, la sesta nelle ultime sette gare giocate: 75-95 il risultato finale sul parquet marchigiano della Goldengas Senigallia, gara comandata sin dall’inizio, con vantaggi anche superiori ai venti punti, e soprattutto quarto posto in classifica finale in regular season, cosa che le permette di avere ai quarti playoffs il fattore campo. Post season che inizierà domenica 16 Maggio, avversaria dei biancazzurri sarà la Virtus Cassino, quinta classificata nel Girone D.

Out ancora Pastore ( dovrebbe rientrare proprio domenica prossima per i playoffs ), coach Trullo si è affidato ancora una volta ai giovani Cocciaretto e Pedicone, con Sebastianelli sempre più con minutaggi alti e soprattutto con capitan Ruggiero ristabilito quasi totalmente dopo lo stop di oltre un mese: tre i dati da segnalare quest’oggi, le 6 palle perse totali ( 0 prima dell’intervallo ), i 22 assist ( 7 di Amoroso e 6 di Ruggiero ), il 54,5% al tiro complessivo, con uno spaziale 60% da due punti. Per la Liofilchem miglior realizzatore il solito Jacopo Lucarelli, 25 per il livornese con 9/16 al tiro, 9 rimbalzi e la solita potenza imbarazzante su ambo i lati del campo, tripla doppia sfiorata per Valerio Amoroso, 11 punti ( con 3 triple ), 10 rimbalzi, 7 assist e 26 di valutazione, in doppia cifra anche Nikolic con 15 punti ( 10 nel primo parziale ) e Di Emidio con 10, ottima anche la gara di Ruggiero con 8 punti e 7 assist, menzione per Pedicone con 7 in 18 minuti. Dall’altra parte, out Giacomini e con Peroni già a Rimini, il migliore senza dubbio Gurini con 26 punti e 10/14 al tiro, buona la gara anche di Pozzetti con 15 punti e di Conte anch’esso con 15.

Da martedì si tornerà in palestra e sul parquet per cominciare a preparare al meglio gara 1 dei playoffs contro Cassino: domenica 16 maggio e martedì 18 le prime due gare entrambe a Roseto, poi venerdì 21 gara 3 nel Lazio, eventuale gara 4 domenica 23 sempre in terra laziale, la cosiddetta “bella” si giocherà al PalaMaggetti mercoledì 26 Maggio.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO