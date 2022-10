Serie B – Roseto espugna Cassino

Virtus Cassino-Liofilchem Roseto 61-72 (10-18; 23-40; 38-61)

Virtus Cassino: Brigato 3, Gambelli, Gay 17, Paunovic 7, Kekovic 15, Frizzarin, Pacitto, De Leone 10, Teghini 2, Milosevic 2, Truglio 5, Arrighini.

Coach: Roberto Russo

Liofilchem Roseto: Ronca n.e., Fiusco 3, Zampogna 3, Dincic 10, Morici 13, Seck 9, Mastroianni 2, Amoroso 9, Di Emidio 7, Natalini 6, Santiangeli 10

Coach: Danilo Quaglia

Arbitri: Giovanni Roca di Avellino e Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (NA)

Note – Tiri da 2: Cassino 14/34; Roseto 14/32. Tiri da 3: Cassino 5/26; Roseto 9/26. Tiri liberi: Cassino 18/23; Roseto 17/20. Rimbalzi: Cassino 35; Roseto 45.

Cassino – Arriva la prima vittoria in trasferta per la Liofilchem sul campo di Cassino (61-72 il finale), la seconda consecutiva dopo quello di sette giorni prima contro Caserta. Ma se con i campani la vittoria fu conquistata grazie alle prodezze di due singoli, quella contro Cassino è stata frutto di una prestazione da squadra, come dimostrano i 10 giocatori utilizzati (il solo Ronca non è stato utilizzato, ma rientrava da una distorsione alla caviglia rimediata nella finale di Supercoppa) tutti a referto alla voce “punti realizzati” (doppia doppia di Dincic con 10 punti e 11 rimbalzi).

In avvio Roseto impiegava due minuti per trovare il primo canestro con un’azione da tre punti del miglior Seck stagionale (9 punti con 3/3 dal campo e 3/3 dalla lunetta), ma lo faceva con autorevolezza grazie alle giocate di Santiangeli (5 punti nei primi 5’) e Amoroso e all’ottimo impatto di Dincic dalla panchina, che segna 7 punti nel primo quarto finito 10-18.

In avvio di secondo quarto Zampogna con un’azione da 3 punti (prima di uscire dal campo per un lieve malore), Mastroianni e un grande Alessio Natalini (6 punti per il classe 2003) mandavano in fuga la Liofilchem, che ringhiava anche in difesa concedendo 23 punti a metà gara ai padroni di casa per il +17 dell’intervallo (23-40).

Al rientro Cassino provava a rientrare con un 5-0 di parziale cui Roseto rispondeva facendo la voce grossa arrivando prima al +20 con una tripla di Morici (36-56) e chiudendo il terzo quarto in controllo con una tripla di Fiusco e un canestro di Di Emidio per il 38-61 che dava tranquillità ai biancazzurri.

Forse eccessivo, perché nell’ultimo quarto Cassino risaliva fino al meno 10 (58-68) ma senza mai impensierire la squadra di coach Quaglia che chiudeva vittoriosa sul 61-72.

Serviva una vittoria, sono arrivati due punti e, soprattutto, i tanto attesi “segnali di squadra”.

Da martedì si torna al lavoro per preparare la sfida di domenica prossima al PalaMaggetti, con il fanalino di coda Sala Consilina.

Area Comunicazione Pallacanestro Roseto