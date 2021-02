Serie B – Roseto, lettera aperta di Valerio Amoroso

LETTERA APERTA DI VALERIO AMOROSO

“Ho impiegato un paio di giorni a riordinare i pensieri e, soprattutto ad osservare, cercando di essere il più neutrale possibile, l’effetto causato dalle parole da me pronunciate domenica scorsa per commentare a caldo la sconfitta della mia squadra con Giulianova.

Ed ho capito che ogni parola porta con se delle conseguenze, e che la rabbia e la frustrazione per la sconfitta subita hanno fatto in modo che la mia bocca lavorasse più velocemente della mia mente.

Ho sbagliato!

Se è vero che l’esperienza è il riconoscimento tardivo dei propri errori, mi sono detto che il minimo che potessi fare è chiedere scusa.

Ai miei compagni di squadra e al mio allenatore Tony Trullo, allo staff, alla società, al Consorzio che sta facendo salti mortali per portare avanti una stagione difficilissima.

E ai rosetani.

Ai primi ho chiesto scusa guardandoli negli occhi nel chiuso dello spogliatoio, perchè noi siamo una squadra e in una Squadra, di quelle con la S maiuscola, si fa così.

La lezione che ho ricevuto in risposta alle mie scuse è che non solo restiamo una squadra forte e compatta in tutte le sue componenti, ma che da questo mio errore usciremo più forti di prima.

Chi mi conosce sa che scrivere non è la cosa che mi riesce meglio, ma ho scelto di farlo perchè desideravo che le mie scuse arrivassero davvero a tutti e con ogni strumento, anche alla mia grande famiglia rosetana, che mi ha accolto ragazzino alla prima esperienza lontano da casa e che mi ha fatto diventare uomo oltre che fatto crescere come giocatore, e che confido anche questa volta saprà perdonare il mio essere stato impulsivo utilizzando toni e parole sbagliate.

Ho capito che per quanta esperienza possa aver accumulato nella mia vita e nella mia carriera molto probabilmente capiterà ancora di sbagliare, ma che alla stessa maniera saprò riconoscere gli errori e chiedere scusa.

E andare avanti tutti insieme, perchè noi siamo una Squadra, noi siamo la maglia che indossiamo, e sulla nostra maglia c’è scritto Roseto.

Forza Roseto!!!”

Valerio Amoroso

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO