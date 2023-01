Serie B – Roseto prende il largo a metà gara contro Teramo: il Derbissimo è biancazzurro

By

LIOFILCHEM ROSETO – TERAMO A SPICCHI 2K20 93-67 (24-15; 26-17; 21-18; 22-17)

ROSETO: Fiusco 7, Zampogna 9, Dincic 11, Morici n.e, Seck 8, Mastroianni 15, Amoroso 17, Di Emidio 7, Natalini 6, Santiangeli 13. Coach Danilo Quaglia

TERAMO: Galipò 11, Calbini 7, Ferri n.e, Sacchi, Mora n,e, Vigori 2, Cianci 12, Di Donato, Perin 13, Casoni, 16 Di Febo, Guastamacchia 6. Coach Andrea Gabrielli

Tiri da due Roseto 20/35, Teramo 16/39. Tiri da tre 13/32, 9/25. Tiri liberi 14/24, 8/8. Rimbalzi 45 (29+16), 29 (21+8)

La battaglia termina poco prima dell’intervallo, poi Roseto scappa via e gestisce senza ulteriori patemi: il Derbissimo d’andata contro la Teramo a Spicchi 2K20, giocato al PalaMaggetti, vede trionfare i padroni di casa della Liofilchem Roseto con il risultato di 93-67. Nona vittoria consecutiva per il quintetto locale.

L’equilibrio regna nei primi 8’ di gioco, poi arriva il primo deciso allungo biancazzurro; situazione simile anche nel secondo periodo, con un nuovo break dei ragazzi di Quaglia prima del rientro negli spogliatoi che ha dato il ko definitivo ai ragazzi di Gabrielli.

Si parte con Morici in panchina solo per onore di firma. Santiangeli in penetrazione firma i primi punti della gara dopo un minuto di gioco. Roseto allunga con una tripla di Di Emidio, mentre i teramani si sbloccano poco dopo con Vigori. Gli ospiti riescono ad impattare prima del canestro di Amoroso che permette alla Liofilchem di oltrepassare il 5’ sull’11-9.

Di Emidio approfitta di un’autostrada creatasi nel bel mezzo dell’area pitturata andando a depositare il 15-11 che induce Gabrielli a chiamare time-out a 3’44” dal termine del primo periodo. Il punteggio rimane invariato per novanta secondi, prima che una difesa locale ballerina favorisca il rimbalzo offensivo di Galipò, che ne approfitta per realizzare. Deciso break rosetano nell’ultimo minuto con le triple di Zampogna e Dincic, che precedono un ½ dalla lunetta di Santiangeli. La frazione iniziale termina così sul 24-15.

Il parziale biancazzurro prosegue con un’altra bomba, imitato più tardi da Guastamacchia che pone fine al parziale di 10-0 della Liofilchem. Roseto sembra difendere con maggiore intensità e le percentuali offensive della Tasp ne risentono pesantemente; oltretutto i biancorossi in questa fase si trovano di fronte un Mastroianni on fire che con cinque punti in fila lancia i padroni di casa sul +16. 34-22 il risultato al 15’. Il gap fra le due squadre continua ad oscillare fra le dodici e le quindici lunghezze, fino all’ulteriore allungo dei rosetani, che volano sul +20 con una tripla di Fiusco a meno di 2’ dal rientro negli spogliatoi, che avviene sul 50-32 dopo un siluro di Guastamacchia.

Si riparte senza che le squadre vadano a bersaglio per i primi 100”: ci pensa Santiangeli (primo giocatore ad oltrepassare la doppia cifra di punti personali) con un 2+1 a smuovere le acque. Bomba del +23 siglata da Amoroso al 23’ e time-out Tasp. 62-39 al 25’. Roseto persiste nell’allungare con un altro missile dalla lunga distanza di Amoroso, che porta a 26 le lunghezze di differenza. Natalini, molto utile in fase difensiva, trova gloria anche in attacco, siglando la tripla del 68-43. La Liofilchem tende ad allentare l’intensità a tutela del proprio canestro e il terzo quarto termina così sul 71-50.

Il sodalizio ospite prova a rendere più onorevole la sconfitta ma Roseto, seppure in campo con un quintetto di riserva, non ci sta e torna a mordere in difesa, oltre che cercare di colpire il canestro avversario: i biancazzurri si riportano così sul +26 nel giro di un paio di minuti. 80-55 il risultato al 35’. Il match ha sempre meno da raccontare, offrendo però la possibilità di migliorare le medie realizzative dei giocatori in campo. Il match termina con la festa dei supporter rosetani con il punteggio di 93-67.