Serie B – Roseto regola Vicenza e centra la qualificazione alla Coppa Italia

LIOFILCHEM ROSETO – CIVITUS ALLIANZ VICENZA 89-68 (23-25; 20-13; 26-15; 20-15)

ROSETO: Durante 7, Fabris 1, Maiga 2, Poletti 16, Marcucci, Dervishi 2, Donadoni 5, Guaiana 5, Tamani n.e, Mantzaris 13, Klyuchnyk 23, Santiangeli 15. Coach Franco Gramenzi

VICENZA: Bugatti 26, Riva 8, Antonietti 15, Carr, Cucchiaro 8, Lurini 5, Brescianini 3, Pavan, Campiello, Brambilla 3. Coach Manuel Cilio

Tiri da due Roseto 23/37, Vicenza 19/35. Tiri da tre 7/23, 6/27. Tiri liberi 22/26, 12/18. Rimbalzi 39 (31+8), 33 (25+8)

Pur senza incantare, la Liofilchem Roseto centra il primo successo del 2024, battendo 89-68 il rimaneggiato fanalino di coda Civitus Allianz Vicenza e qualificandosi alla Final Eight di Coppa Italia.

Risultato eccessivamente severo per i vicentini, falcidiati dalle assenze, ben tre, più Brambilla recuperato in extremis ma in condizioni non ottimali per via di una sindrome influenzale.

Roseto però, magari inconsciamente, ha avuto un approccio alla gara troppo morbido al cospetto di un avversario già di per sé ultimo in classifica, oltretutto ferito ma caparbio e poco incline a fare da vittima sacrificale.

Così gli ospiti mettono in più occasioni la testa avanti nel corso della prima frazione grazie all’ottimo Bugatti e dopo aver oltrepassato la metà del quarto in vantaggio di una lunghezza, al 6’ allungano sull’11-15.

La Liofilchem con rari sprazzi offensivi dà l’impressione di essere sul punto di carburare, ma immediatamente dopo arriva un’ingenuità che evidenzia come l’atteggiamento non sia quello dei giorni migliori.

Nell’ultimo minuto, Vicenza vola sul +5 prima di una tripla di Santiangeli che chiude i primi 10’ sul 23-25.

Quattro punti di Poletti siglano il nuovo sorpasso biancazzurro in avvio di secondo periodo. Fuga Roseto in arrivo? Assolutamente no. La Civitus Allianz replica ancora e rimette la testa avanti sul 29-30 con una tripla di Antonietti; a parti inverse però sale in cattedra Mantzaris, colpendo dalla lunga distanza.

Parità al 15’ sul 32-32. Arriva qualche fischio dagli spalti del PalaMaggetti, soprattutto all’indirizzo di Santiangeli, che risponde realizzando da tre.

Prima dell’intervallo saranno sempre i padroni di casa a condurre la gara e si rientra negli spogliatoi sul 43-38. Top scorer Santiangeli e Bugatti, con 12 punti ciascuno.

Santiangeli si conferma on fire con un’altra tripla alla ripresa del gioco: Roseto +8 ma Vicenza non è ancora doma. I biancazzurri continuano a non incantare e gli ospiti riducono ancora il gap al 25’ sul 53-49, fallendo poco dopo in due occasioni la palla del nuovo -2. Il pubblico di casa inizia a rumoreggiare ed i propri beniamini finalmente rispondono presente, con l’attesa sgasata che in poco più di due minuti porta la Liofilchem a scappare sul 63-51 al 28’. Il match a questo punto si indirizza sui binari più graditi a Gramenzi e i suoi ragazzi. Il terzo quarto termina sul 69-53.

Cilio decide di ritirare i remi in barca, togliendo dal campo le sue frecce all’arco più preziose, da conservare per l’imminente importante sfida contro Chieti: perciò gli ultimi dieci minuti hanno ben poco da dire. Vicenza non muove il punteggio per 4’ ed il coach ospite reinserisce Bugatti, che timbra subito due liberi. 80-57 il parziale al 35’. Roseto tocca il +29, poi vengono inseriti i giovani Marcucci, Dervishi e Fabris, con quest’ultimo che segna il suo primo punto con la maglia biancazzurra dei “grandi”. Il match termina 89-68.