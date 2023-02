Serie B – Roseto riparte: Cassino piega nell’ultimo periodo

LIOFILCHEM ROSETO – BPC VIRTUS CASSINO 75-64 (18-11; 23-17; 16-26; 18-10)

ROSETO: Giansante n.e, Fiusco 5, Cichella n.e, Zampogna 8, Dincic 6, Morici 8, Seck 4, Mastroianni 7, Amoroso 13, Di Emidio 5, Natalini, Santiangeli 19. Coach Danilo Quaglia

CASSINO: Brigato 2, Gambelli n,e, Gay 10,Kekovic 12, Frizzarin, Cepic 12, Pacitto n.e, De Leone 8, Teghini 10, Milosevic 11, Truglio, Arrighini n.e. Coach Roberto Russo

Tiri da due Roseto 20/33, Cassino 18/37. Tiri da tre 11/32, 7/24. Tiri liberi 2/5, 8/12. Rimbalzi 42 (27+15), 31 (21+10)

Arriva il riscatto per la Liofilchem Roseto, che dopo la sconfitta di sette giorni fa a Caserta torna alla vittoria battendo 75-64 la BPC Virtus Cassino, distante di appena due lunghezze in classifica prima della sfida odierna. Successo meritato per i biancazzurri, che avanti per buona parte del match tremano sul finale del terzo periodo dopo un parziale di 0-12 che permette agli ospiti di iniziare l’ultimo quarto a stretto contatto con i ragazzi di Quaglia.

Sono gli ospiti a timbrare per primi il cartellino con Milosevic ma i locali ribattono prontamente con Fiusco. Il primo vantaggio rosetano arriva dopo 2’ con la tripla di Amoroso che vale il 5-4 e che viene emulata poco più tardi da Santiangeli. 10-6 il parziale al 5’. Risultato invariato per altri 90” prima che una pregevole manovra corale porti Dincic in penetrazione a firmare il +6 biancazzurro. Roseto si affida ripetutamente al tiro da 3 con esiti ben poco soddisfacenti prima delle nuove bombe di Santiangeli ed Amoroso che permettono ai padroni di casa di chiudere la frazione iniziale in vantaggio 18-11.

I primi due canestri di Cepic riportano a stretto contatto la Virtus ma sono anche il preludio al deciso allungo dei biancazzurri che con dieci punti consecutivi volano sul 28-15 al 15’. La reazione ospite arriva poco dopo ma non sembra sortire effetti troppo dannosi per i ragazzi di Quaglia, il quale però vede nel timbro del 30-22 di De Leone un campanello d’allarme che lo induce a chiamare time-out a 3’24” dall’intervallo lungo.

Una buona dose di fortuna permette a Santiangeli di trovare la tripla che riporta il vantaggio rosetano oltre la doppia cifra. I due quintetti provano a rispondersi colpo su colpo prima del rientro negli spogliatoi, che avviene con la Liofilchem avanti 41-28 grazie alla quarta bomba (su nove tentativi) di Santiangeli scoccata proprio allo scadere.

Si riparte con la tripla di Gay. Roseto impiega un minuto e dopo per sbloccarsi con Di Emidio da tre ma ribatte ancora una volta Gay dalla lunga distanza. Il quintetto ospite sembra avere maggiore confidenza con il canestro avversario ma i biancazzurri tengono, con il parziale che al 25’ li vede in vantaggio 50-40. La bomba di Fiusco dà ulteriore ossigeno alla Liofilchem; sempre da tre punti arriva il +15 siglato da Morici.

La gara sembra decisamente delineata sui binari rosetani, ma non è così perchè Cassino non ha alcuna intenzione di mollare: i ragazzi di Russo rispondono infatti con uno 0-12 di parziale che permettono agli ospiti di chiudere il terzo quarto sul 57-54 e di giocarsi il successo negli ultimi 10’.

Ci pensa Zampogna dopo oltre un minuto dell’ultimo quarto a far respirare Roseto, che continua a faticare in attacco ma riesce a stringere le maglie in fase difensiva. Aumentano gli errori al tiro da ambo le parti ed il 59-54 persiste quando mancano 6’35” ma Morici in precario equilibrio realizza il +7 per i suoi. Cassino non segna più, sbagliando conclusioni anche in maniera grossolana mentre i padroni di casa colpiscono ancora con Dincic e Morici: biancazzurri sul 65-54 al 35’. Roseto trova altri quattro punti in fila, completando il controparziale di 12-0 con il quale ha ristabilito le distanze precedente al blackout del finale di terzo periodo. Gli ospiti tornano a muovere il punteggio con due liberi di Gay e con un canestro dal campo di Milosevic che tengono ancora aperto il match. La BPC è infatti ancora viva e riemerge sul -7 a 1’35” dalla fine. Il vero epilogo arriva però pochi secondi più tardi, prima con il canestro di Zampogna e poi con il possesso sprecato da Cassino che permette alla Liofilchem di iniziare l’ultimo giro di lancette con 9 punti da amministrare e la palla tra le mani per i biancazzurri che con Dincic firmano il definitivo 75-64.