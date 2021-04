VEGA MESTRE – LIOFILCHEM ROSETO 65-76 ( 20-16, 14-30, 18-14, 13-16 )

Mestre: Marini n.e., Volpato n.e. , Spatti 5 , Maran 7 , Segato n.e. , Lazzaro 14 , Pinton 9 , Rinaldi 3 , Kitsing 6 , Salvato , Spizzichini 10 , Fazioli 11 All. Coen

Roseto: Pedicone , Valentini n.e., Di Emidio 10 , Cocciaretto n.e. , Sebastianelli 9 , Palmucci n.e. , Pastore 10 , Amoroso 19 , Nikolic 12 , Serafini 7 , Lucarelli 9 All. Trullo

NOTE: Tiri da 2: Mestre 10/24 ; Roseto 15/26 Tiri da 3: Mestre 13/36 ; Roseto 13/35 Tiri Liberi: Mestre 6/8 ; Roseto 7/11 Rimbalzi: Mestre 35 ( 9 offensivi ) ; Roseto 39 ( 10 offensivi ) Assist: Mestre 15 ; Roseto 15

USCITI PER 5 FALLI: nessuno

La Liofilchem fa due su due! Ovvero due vittorie nelle due trasferte tra Friuli e Veneto nel giro di 48h, e dopo Monfalcone espugna anche Mestre al termine di un match fatto ancora una volta a livello mentale altissimo, respingendo ogni rimonta locale e dando soprattutto un segnale importante sul futuro del campionato e del girone C. Non era affatto facile, non lo era per due motivi su tutti: il primo perché Mestre avrebbe venduto cara la pelle data la posizione in classifica che occupa e il secondo derivante dalla seconda partita in meno di due giorni, quindi strascichi fisici che si sarebbe potuti sentire. Roseto invece , seppur dopo un primo periodo un po’ sottotono, ha giocato da squadra matura, senza timore e di chi voleva riportare due punti a casa: senza capitan Ruggiero per la terza gara di fila, coach Trullo è tornato ad avere risposte positive da Di Emidio, quest’ultimo però non ancora al 100%, Pastore ha giocato invece una gara totale, oltre ai 10 punti anche 7 assist e 5 rimbalzi ma soprattutto limitando tantissimo Pinton, mentre per il resto a livello offensivo ci hanno pensato Nikolic e un maestoso Valerio Amoroso, in un alcuni frangenti del match da clinic offensivo.

Classifica che ora sorride sempre più alla Liofilchem, 20 punti e quinto posto con ancora due gare da recuperare ( a Senigallia e con Vincenza in casa ), e soprattutto appena 2 punti dietro San Vendemiano prossimo avversario proprio dei biancazzurri al PalaMaggetti mercoledì 21 Aprile in quello che sarà un vero e proprio scontro playoff.I padroni di casa erano stati bravi ad inizio match a imbrigliare l’attacco rosetano, e con Pinton e Fazioli segnava 20 punti nei primi dieci minuti contro i 16 messi a segno da Roseto; nei secondi dieci minuti però ecco la risposta ospite, break fulmineo di 12-0 con tre triple di Amoroso, Pastore e Di Emidio, quest’ultimo a segno successivamente anche da oltre 7 metri. Mestre fa fatica in attacco, Coen allora sceglie di mettersi a zona ma Amoroso prima e Sebastianelli poi con due candelotti da oltre l’arco fanno chiudere la frazione sul punteggio di 34-46.

Inerzia tutta rosetana ma il terzo periodo regala sorprese: al rientro dagli spogliatoi Mestre è diversa, Fazioli, Maran e Spizzichini piazzano un break di 11-0 riportandosi addirittura sul meno 1, mentre Roseto non segna praticamente mai per 6 minuti, fino a quando Pastore muove la retina con una bell’azione corale. Kitsing da tre mette ancora fiato sul collo dei biancazzurri, Amoroso però detta legge e scaglia da tre l’ennesima tripla di serata, Pinton lo imita ma ancora Pastore chiude con un buzzer per il 52-60 di fine periodo.

Gli ultimi dieci minuti Roseto l’inizia con il solito Amoroso a muovere la retina veneta, Lazzaro e Spizzichini non mollano e riportano la Vega sul meno 6, 57-63, la Liofilchem rimane lucida e con Lucarelli prima e Di Emidio poi torna ad una distanza di sicurezza. Gli ultimi sussulti locali sono da parte di Lazzaro e Fazioli, ma ancora Lucarelli la chiude da ambo i lati del campo ( sua una stoppata poderosa nel finale ), con Nikolic che firma il 65-76 finale.

