La Pallacanestro Roseto comunica di aver riscontrato un caso di positività a COVID-19 all’interno del suo roster giocatori e di aver sospeso le attività della sua squadra, in via precauzionale, come previsto dal protocollo sanitario in vigore, nell’attesa di uno screening completo di tutto lo staff tecnico e dei dirigenti.

La gara di Supercoppa con Giulianova è rinviata a data da destinarsi.

–

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO