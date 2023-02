Serie B – Roseto straripante contro Sala Consilina

DIESEL TECNICA SALA CONSILINA-LIOFILCHEM ROSETO 47-86 (16-22; 31-51; 38-71)

SALA CONSILINA: Cimminella 6, Erkmaa 8, Klacar 13, Giunta 2, Caloia, Misolic 10, Gaye ne, Obinna 5, Divac 3, Miljkovic, Grottola, Schisa ne. Coach: Paternoster.

ROSETO: Fiusco 12, Zampogna 7, Dincic 11, Morici 6, Seck 5, Amoroso 10, DI Emidio 3, Natalini 4, Santiangeli 15, Nikolic 13. Coach: Quaglia.

Tiri da 2: Sala Consilina 17/41, Roseto 22/34.

Tiri da 3: Sala Consilina 2/24, Roseto 10/23.

Tiri liberi: Sala Consilina 7/10, Roseto 12/18.

Rimbalzi: Sala Consilina 35 (Misolic 11), Roseto 37 (Dincic e Nikolic 8).

Una Liofilchem Roseto sostanzialmente perfetta si impone per 47-86 sul campo della Diesel Tecnica Sala Consilina, cogliendo la vittoria più netta della stagione: due punti che permettono ai biancazzurri di mantenere inalterata la distanza da Ruvo (-4) e LUISS Roma (-2), aumentando a +4 il gap sul quinto posto.

Coach Quaglia fa esordire in quintetto il cavallo di ritorno Aleksa Nikolic assieme a Di Emidio, Santiangeli, Morici e Amoroso, mentre Paternoster (privo di Gaye) risponde con Giunta, Erkmaa, Klacar, Divac e Misolic. La solita zona dei locali e la buona vena iniziale di Klacar tengono vivo il match nei primi minuti, nonostante la solita partenza lanciata di Santiangeli (già in doppia cifra nella prima frazione) e la vecchia cara intesa tra Amoroso e Nikolic:al 7’ è 14-14, ma Roseto chiude il parziale in crescendo fino al 16-22 fissato dal solito Santiangeli.

Il break si estende anche in apertura di secondo quarto: la Diesel Tecnica non segna più, e Roseto colpisce in contropiede con l’ottimo impatto del secondo quintetto. C’è tanto di Dincic, Fiusco e Seck nel 10-0 con cui i biancazzurri aprono il secondo periodo, fuggendo a +19 con la tripla di Morici. Il gap si mantiene in abbondante doppia cifra anche nei minuti successivi, ed è ancora Santiangeli a chiudere al meglio il periodo con i cinque punti che valgono il 31-51.

Nonostante l’importante vantaggio Roseto esce col coltello tra i denti dagli spogliatoi, soprattutto nella sua metà campo: i campani verranno tenuti ad appena 16 punti totali nella ripresa, in cui la Liofilchem aumenta gradualmente il suo vantaggio e può permettersi di tenere a lungo in panchina molti dei suoi elementi più importanti.

I biancazzurri toccano anche il +41, chiudendo sul 47-86 una partita dominata con grande personalità. Certamente il modo migliore per presentarsi al big match contro la capolista Ruvo in programma domenica prossima al PalaMaggetti: si giocherà alle 19:00, e servirà un grande apporto dal pubblico rosetano.AREA COMUNICAZIONE PALLACANESTRO ROSETO