Serie B – Roseto straripante, nulla da fare per Pescara

LIOFILCHEM ROSETO-PESCARA BASKET 94-57 (23-15; 54-26; 76-43)

ROSETO: Ronca 4, Fiusco 22, Zampogna 5, Dincic 8, Morici 6, Seck 12, Mastroianni 6, Amoroso 8, Di Emidio 6, Natalini, Santiangeli 17. Coach: Quaglia.

PESCARA: Corbo, Testa 2, Masciopinto 10, Pucci 4, Dabangdata 15, Ciampoli 2, Perella, Capitanelli, Del Sole 12, Baye 12. Coach: Cova.

Convincente prima uscita stagionale della Liofilchem Roseto, che nel memorial Fabrizio Di Flavio a Penne si impone per 94-57 sulla Pescara Basket.

Il risultato ha ovviamente valore relativo, ma ottimi sono stati i segnali espressi dai biancazzurri su entrambe le metà campo: coach Quaglia ha variato i suoi assetti e distribuito i minutaggi, ricavando ottime risposte da tutto il suo organico e in particolare dai suoi giovani.

Menzione obbligata per Gianmarco Fiusco, topscorer di serata a quota 22 punti, in doppia cifra per Roseto anche Santiangeli e Seck. La prossima settimana doppio appuntamento al PalaMaggetti, mercoledì 7 nello scrimmage contro il Magic Chieti (ore 18:30) e sabato 10 con l’esordio in Supercoppa in programma alle 20:30 contro la TASP Teramo.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO