Serie B – Roseto torna a correre, Mestre dominato alla distanza

LIOFILCHEM ROSETO – GEMINI MESTRE 94-74 (17-18; 21-19; 34-21; 22-16)

ROSETO: Durante 14, Maiga 9, Dervishi, Donadoni 16, Guaiana 2, Tamani 6, Mantzaris 10, Klyuchnyk 16, Santiangeli 18, Petracca 3. Coach Franco Gramenzi

MESTRE: Smajlagic 18, Bocconcelli 13, Mazzucchelli 8, Pellicano 7, Perin 5, Lenti 7, Caversazio n.e, Sebastianelli 2, Zampieri n.e, Aromando 14. Coach Cesare Ciocca

Tiri da due Roseto 23/40, Mestre 15/37. Tiri da tre 11/28, 11/22. Tiri liberi 15/19, 11/19. Rimbalzi 39 (28+11), 30 (25+5)

La Liofilchem Roseto prova a dimenticare il derby con Chieti, tornando a vincere a domicilio dopo due ko e riprendendosi il secondo posto solitario. I ragazzi di Gramenzi hanno battuto al PalaMaggetti 94-74 la Gemini Mestre. Gara equilibrata per due quarti e mezzo, poi i biancazzurri sono andati via via sempre più in fuga. Prestazione in crescendo e tripla doppia per Mantzaris, con 10 punti, 10 rimbalzi e 12 assist: 31 di valutazione.

Segnano per prima gli ospiti con Pellicano ma Klyuchnyk replica prontamente. Due triple di Smajlagic creano il primo mini-gap in favore di Mestre, che spreca un paio di opportunità per scappare ben oltre le sei lunghezze di vantaggio. Roseto è sorretto unicamente da Klyuchnyk ma al 5’ arriva il 9-9 con Durante da oltre l’arco. Arriva il primo vantaggio biancazzurro con una penetrazione di Santiangeli; la Gemini non ci sta e torna a segnare dal campo dopo quasi cinque minuti con Pellicano da tre, riprendendo il comando della gara. Un’ingenuità dello stesso numero 7 ospite manda in lunetta in chiusura di frazione Santiangeli, che infila nel cesto due liberi: 17-18 il parziale al 10’.

La Liofilchem rimette la testa avanti grazie a due sigilli a cronometro fermo di Klyuchnyk ma continua a far male alle difesa del quintetto di Ciocca, che però incontra difficoltà analoghe. Roseto però prova a cambiare marcia attorno al 13’ quando Donadoni infila da tre punti e regala il nuovo vantaggio ai ragazzi di Gramenzi sul 22-20: prosegue il momento positivo dei padroni di casa che allungano sul +7. 30-26 invece il risultato al 15’. Ottimo l’impatto fra i biancazzurri del neo 19enne Maiga, a segno in due occasioni. La Gemini si rifà sotto fino al -2 ma è ancora Maiga a guadagnare e realizzare tre tiri liberi, permettendo ai rosetani di giocare gli ultimi 100” prima del riposo con cinque punti da amministrare: bottino che però Mantzaris e compagni gettano quasi completamente alle ortiche. con gli ospiti che hanno due opportunità per andare all’intervallo in vantaggio ma le sprecano. Si rientra negli spogliatoi sul 38-37. Top scorer Klyuchnyk con 13 (100% al tiro) e Smajlagic con 16 punti.

Si riparte con una tripla di Durante, mentre Mestre risponde con un canestro di Lenti. Klyuchnyk si conferma difficilmente marcabile con un 2+1. Fase godibile del match, con soluzioni vincenti da ambo le parti. La Liofilchem rimane avanti ma la Gemini non molla la presa: 56-51 al 25’ dopo una tripla di Mantzaris, che era già salito in cattedra poco prima realizzando anche da sotto; poco dopo invece cattura un rimbalzo difensivo e serve a Donadoni l’assist del nuovo +7 biancazzurro. Massimo vantaggio rosetano ancora con Donadoni, che recupera palla e in contropiede schiaccia; doppia cifra di divario oltrepassata grazie a Tamani: 62-51. Mestre respira con quattro punti di Perin; Mantzaris però ci mette una pezza con un altro siluro dalla lunga distanza. Nell’ultimo minuto Roseto vola sul +14 con i primi tre punti della gara per Petracca. Gap invariato al 30’, Liofilchem avanti 72-58.

Il quintetto di Gramenzi gioca più sciolto nell’ultimo quarto e non solo amministra con tranquillità ma riesce a scappare ulteriormente. Al 33’ sono diciassette i punti di vantaggio. 83-65 al 35’ dopo una tripla di Donadoni. Un piccolo campanello d’allarme sembrerebbe arrivare a 3’30” dalla fine, con Roseto ancora avanti di tredici ma con Mestre in attacco: sospiro di sollievo quando Donadoni recupera palla e lancia Durante che realizza in penetrazione. Poco altro da segnalare fino alla fine delle ostilità, con la Liofilchem che trionfa 94-74.