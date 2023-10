Serie B – Roseto vince a Jesi guidata da Poletti

Esordio vincente per la Pallacanestro Roseto, che nel turno inaugurale del Girone B del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West espugna il terreno di gioco del Basket Jesi Academy, conquistando così la prima vittoria stagionale.

Parte meglio Jesi, con Varaschin e le triple di Marulli si porta sul 16-9 dopo cinque minuti ma i biancazzurri, dopo il time out di coach Gramenzi, reagiscono e confezionano un break di 0-10 grazie al quale si portano avanti sul 16-19 all’8’, grazie ad un positivo Klyuchnyk (9 punti per lui nella prima frazione) e le triple di Santiangeli e Mantaris. I padroni di casa, però, non demordono e con Rossi impattano sul 21-21 per poi rimettere il naso avanti con Ihedioha allo scadere dei primi dieci minuti (23-21 al 10’).

Roseto si riporta avanti in avvio di seconda frazione con Poletti, Thiam e Donadoni in evidenza, trovando poi il primo allungo significativo dell’incontro toccando il +8 sul 31-39 al 15’. Jesi non ci sta e prova a rifarsi sotto, ma i ragazzi di coach Gramenzi tengono botta e con una canestro da tre punti a fil di sirena di Santiangeli rientrano negli spogliatoi per l’intervallo di metà gara in vantaggio 37-45.

Ad inizio ripresa i ragazzi di coach Gramenzi scollinano oltre la doppia cifra di vantaggio sul 39-50, ma Casagrande e Merletto riavvicinano la compagine marchigiana sul 46-50 al 24’. Seguono numerosi errori da ambo le parti, prima che una tripla e due tiri liberi di capitan Poletti scuotano la Liofilchem riportandola a +9 sul 50-59 al 29’, con la terza frazione che si chiude con un canestro dalla lunga distanza di Mantzaris che restituisce il +11 ai biancazzurri sul 53-64.

Jesi inaugura la frazione conclusiva con un break di 7-0 al quale rispondono Durante e Poletti, con le distanze che rimangono invariate a cinque minuti dalla sirena sul 60-71. I ragazzi di coach Ghizzinardi, però, provano un ultimo tentativo di rimonta, rientrando fino al -4 (67-71) quando restano poco meno di due giri di lancette da giocare, ma Klyuchnyk ed il solito Poletti sventano il pericolo, con un canestro di Mantzaris che in pieno ultimo minuto chiude definitivamente i giochi sul 69-79. Risultato finale 72-82 per la squadra di coach Gramenzi, che conquista così i primi due punti stagionali in un campo sempre ostico da espugnare.

Il prossimo turno i biancazzurri saranno di scena al PalaMaggetti con Lumezzane, con la palla a due che sarà alzata sabato 7 Ottobre alle ore 20.45

BASKET JESI ACADEMY-PALLACANESTRO ROSETO 72-82 (23-21; 37-45; 53-64)

JESI: Varaschin 12, Malatesta n.e., Carnevale n.e., Bruno 5, Merletto 8, Nisi n.e., Ihedioha 3, Vita Sadi n.e., Valentini 3, Rossi 10, Marulli 17, Casagrande 14. Coach: Ghizzinardi.

ROSETO: Durante 4, Maiga, Poletti 23, Donadoni 7, Thiam 2, Guaiana 3, Tamani 6, Mantzaris 11, Klyuchnyk 13, Santiangeli 13. Coach: Gramenzi.

Arbitri: Bernassola e Marcelli di Roma.

Usciti per cinque falli: Rossi e Tamani.

