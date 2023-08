Serie B – Roseto vince agilmente la sfida con NPC Rieti

Nel pomeriggio di Martedì 29 Agosto si è svolto il primo test pre stagionale per la Pallacanestro Roseto, che ha ricevuto, davanti ad una più che discreta cornice di pubblico, la Npc Rieti militante nel girone A del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

L’impegno, con punteggio azzerato ad ogni fine quarto, è stato utile ai ragazzi di coach Gramenzi per riprendere il ritmo partita dopo otto giorni di preparazione ed iniziare a testare i vari schemi provati in allenamento. Assenti per la Pallacanestro Roseto 𝗠𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶, aggregatosi nella giornata di oggi con i suoi nuovi compagni di squadra, ed 𝗜𝗯𝗮 𝗧𝗵𝗶𝗮𝗺, tenuto a riposo in via precauzionale, mentre per Rieti da registrare la defezione di 𝗞𝘂𝗿𝘁 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿. Prossimo impegno per Santiangeli e compagni 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 a Penne per il Memorial Fabrizio Di Flavio contro il Latina Basket, formazione di Serie A2.

𝗣𝗔𝗟𝗟𝗔𝗖𝗔𝗡𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢-𝗡𝗣𝗖 𝗥𝗜𝗘𝗧𝗜 𝟭𝟳-𝟮𝟬; 𝟭𝟲-𝟭𝟰; 𝟭𝟵-𝟯; 𝟮𝟭-𝟭𝟰.

𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢: Durante 10, Maiga 6, Marcucci 6, Dervishi 4, Mastrototaro, Donadoni 6, Guaiana 4, Tamani 2, Klyuchnyk 22, Santiangeli 13, Di Diomede, Caprara, Tommarelli. Coach: Gramenzi.

𝗥𝗜𝗘𝗧𝗜: Imperatori, Agostini 11, Da Campo 13, Markovic 13, Melchiorri 3, Cavallero 5, Bacchin 1, Del Sole 4, Perella, Mele. Coach: Ponticiello.

LE PAROLE DI COACH PONTICIELLO

“Abbiamo giocato un buon primo tempo, due quarti nei quali abbiamo messo in campo le cose provate in allenamento, nella settimana e mezzo di lavoro. Nel secondo tempo abbiamo avuto enormi difficoltà a sviluppare le nostre situazioni di gioco. Avere due giocatori in meno nelle rotazioni (Cassar influenzato e Cavallero non al meglio) ha limitato la nostra produttività offensiva. In ogni caso le problematiche difensive del terzo e quarto quarto sono le cose principali da mettere a fuoco nelle prossime sedute di allenamento”.

