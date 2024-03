Serie B – Rucker corsara a Lumezzane

LUMEZZANE – RUCKER 71-79

Guidati da un Cacace in formato deluxe (27 punti, con 7/10 da 2 e 4/5 da 3, 28 di valutazione), i bianconeri ottengono una preziosa vittoria sul difficile campo di Lumezzane dopo il passo falso di San Severo. Fari puntati sul match di sabato prossimo alla Zoppas Arena contro la capolista Roseto.

Il commento di coach Michele Carrea: “Serviva vincere e siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo, specie dopo l’ultima pessima prestazione. Vincere in trasferta in questa fase della stagione è molto difficile, sono partite complesse, noi avevamo qualche scoria da eliminare e le percentuali da 3 punti non sono state di aiuto. Ma è altrettanto vero che siamo stati compatti in difesa, abbiamo controllato i rimbalzi e nel terzo e quarto periodo abbiamo tatticamente giocato controllando il ritmo della gara. Da domani si torna in palestra con tanta voglia di prepararci al meglio per la sfida contro Roseto”.

(11-14; 31-31; 53-56)

LUMEZZANE: Maresca 2, Cecchi NE, Biancotto, Vecerina 9, Mastrangelo 8, Di Meco 11, Deminicis NE, Vitols 30, Salvinelli NE, Minoli, Spizzichini 11, Ndzie. All. Saputo

RUCKER: Zacchigna, Chiumenti 6, Laudoni 11, Oxilia 8, Gluditis 16, Vettori, Di Emidio 2, Perin, Cacace 27, Calbini 9. All. Carrea

Arbitri: Nonna e Marconetti

Stats Rucker

16/33 da 2, 11/31 da 3, 14/16 t.l., 46 rimbalzi, 8 assist, 12 palle perse, 5 palle recuperate.

Ufficio stampa RUCKER