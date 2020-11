Serie B – Rucker Sanve, ottimo test contro la Virtus Padova

Convincente ed utile lo scrimmage di sabato pomeriggio contro la formazione patavina. Allo studio una nuova formula del campionato di Serie B con l’inizio posticipato al weekend del 28/29 Novembre.

In campo la Rucker Sanve e la Virtus Padova hanno dato vita ad un match utile per entrambe le formazioni, con la vittoria netta a favore di Siberna e compagni.

Quattro tempi da 12 minuti, alternando quintetti consolidati ad altri in via di sperimentazione sia per Mian che per Rubini, col coach di casa che può sorridere di fronte alle convincenti prove di Siberna e Durante ma anche di un concreto Vedovato sotto le plance, utile anche come assist man. Per onor di cronaca, il match sembra decidersi nei primi due quarti in cui la RS gira bene in attacco (42-23) grazie a contropiedi e buone spaziature che creano tiri aperti per gli esterni, 50-37 all’intervallo ma Padova è brava a ricucire prima dell’intervallo lungo.

Padova rientra fino al -2 nel terzo quarto grazie ad un altro parziale di 11-0 che scatena la reazione dei padroni di casa capaci a ricompattarsi in difesa e a ristabilire il vantaggio in doppia cifra.

La notizia più importante, però, non è legata al campo ma alle decisioni allo studio in queste ore da parte di FIP e Lega Nazionale Pallacanestro relativamente alla possibile, forse probabile, modifica della formula del campionato che andrebbe verso 8 gironi da 8 squadre e con l’inizio posticipato al weekend del 28/29 novembre per consentire la predisposizione del nuovo calendario.

RUCKER SANVE – VIRTUS PADOVA 91-66

RUCKER SANVE: Tassinari 10, Vedovato 11, Durante 17, Siberna 19, Nicoli 9, Rossetto, Malbasa 7, Gatto 11, Bettiol 2, Visentin 2, Sulina 3. All. Mian

VIRTUS PADOVA: Pellicano 13, Schiavon, Barbon 2, Mazzonetto, Morgillo 12, De Nicolao 6, Ferrari 13, Bocconcelli 16, Bianconi 4, Rigato. All. Rubini

Parziali: 25-15; 50-37; 64-55

–

Ufficio stampa Rucker Sanve