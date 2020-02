Serie B – Rucker Sanve scappa nella ripresa e regola Mestre

Rucker Sanve San Vendemiano – Vega Mestre 70-61 (15-21, 18-12, 21-11, 16-17)

Mestre si presenta al terzo derby veneto della RuckerSanve agguerrita e decisa a non lasciare palloni facili alla squadra di casa.

La partita viene subito sbloccata dall’ex dei bianconeri, Malbasa, mentre il resto della squadra tiene la Rucker ancora ferma a zero punti segnati a 2.30 minuti dall’inizio della gara complici le brutte percentuali da dietro l’arco. (0-8).

Solo dopo 3 minuti e 50 arriva il primo canestro di Vedovato, un’altra schiacciata di Toniato carica

la squadra che chiude il primo quarto sotto di 6 (15-21).

Gli uomini di Mian cercano ora di rimontare e lasciarsi alle spalle un quarto difficile, ma vengono

fortemente penalizzati dai falli, ben 9 sono infatti i giocatori della Rucker con almeno un fallo.

Mestre ne approfitta e allunga a +9, costringendo Mian a chiamare timeout. I bianconeri tornano in campo con un altro spirito, alzano la difesa e concludono la prima metà di gioco in perfetta parità (33-33).

Con la ripresa la RuckerSanve ritrova fiducia e tiro da tre, guidati da Durante, dalle triple di Gatto e del capitano Rossetto riescono ad imporsi sul Mestre.

Si alza anche l’aggressività della squadra di casa grazie ad una difesa 1-3-1 a tutto campo che argina gli attacchi mestrini portandoli ad un distacco di dieci punti al termine del terzo quarto (54-44).

Lazzaro tenta di riportare in partita i suoi, che vengono però penalizzati da diversi falli sottocanestro che portano in lunetta diversi giocatori del Sanve, tra i quali spicca Ricci con un 6/7 a cronometro fermo.

Nonostante gli sforzi degli avversari, la Rucker conclude una partita ostica con una vittoria, confermando il secondo posto in campionato.(70-61)

