Serie B – Rucker Sanve senza problemi contro Lumezzane: la Zoppas Arena resta inviolata

La Rucker si prende subito l’inerzia del match contro una Lumezzane arrivata alla Zoppas Arena con un organico falcidiato dagli infortuni. Match mai in discussione nel quale coach Carrea fa ricorso ad ampie rotazioni. Domenica prossima in programma la trasferta sul difficile campo di Roseto degli Abruzzi.

Il commento di coach Michele Carrea: “Non è mai facile scendere in campo dopo pochi giorni da una partita difficile come quella giocata contro San Severo, stasera siamo stati bravi a prendere subito le misure contro Lumezzane. Come Zacchigna domenica scorsa, oggi è stata la volta di Vettori a farsi trovare pronto, a dimostrazione che i nostri under hanno sempre la possibilità di esprimersi. A Roseto mi aspetto che la squadra sia capace di scendere sul parquet di un palazzetto prestigioso con la giusta consapevolezza”.

RUCKER – LUMEZZANE 80-49 (23-13; 39-28; 57-39)

RUCKER: Zacchigna 2, Chiumenti 13, Ragazzini NE, Oxilia 4, Gluditis 15, Vettori 11, Di Emidio, Perin, Gatti 15, Cacace 15, Tomasin NE, Calbini 5. All. Carrea

Lumezzane: Maresca 8, Niemi 13, Vecerina 5, Mastrangelo 2, Deminicis 2, Becchetti NE, Salvinelli NE, Minoli 5, Spizzichini 6, Ndzie 8. All. Saputo

Arbitri: De Rico e Castellaneta

