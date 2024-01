Serie B – Rucker, stagione finita per Nicolò Gatti

La Rucker comunica che la risonanza magnetica eseguita sul ginocchio destro di Nicolò Gatti ha evidenziato la lesione di terzo grado del legamento crociato anteriore.

Un infortunio che tutti speravano essere non così grave quello occorso al numero 21 bianconero che, nel corso del secondo quarto del match casalingo contro Ozzano, durante una azione offensiva, è venuto a contatto con un avversario a seguito del quale il ginocchio ha compiuto un movimento che ha causato la rottura del crociato.

Dopo lo stesso infortunio patito al ginocchio sinistro che gli fece saltare praticamente tutta la scorsa stagione, e dopo un positivo girone di andata, ora questo altro stop per un giocatore al quale tutto l’ambiente bianconero, dallo staff tecnico ai compagni di squadra, dai tifosi ai ragazzi della Rucker Academy, augura di riprendersi al meglio e nel più breve tempo possibile.

Con Di Emidio che sarà operato al setto nasale ma i cui tempi di recupero sono brevi – out per la partita di Imola ma in campo contro Mestre domenica prossima alla Zoppas Arena – ora “testa e cuore” per l’infrasettimanale di domani a Imola per non interrompere il brillante percorso fin qui fatto dalla compagine di coach Carrea.

Ufficio stampa RUCKER