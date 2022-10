Serie B – Ruvo di Puglia sbanca Caserta al debutto stagionale

La Tecnoswitch Ruvo di Puglia apre bene la sua stagione vincendo a Caserta con una prova molto postiva. Decisiva la capacità degli ospiti di arginare il confuso ma energico tentativo della Decò che non festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno nel campionato di Serie B.

LA CRONACA – Al palazzetto dello sport di viale Medaglie d’oro il pubblico di Caserta ritrova la Serie B dopo lunghi anni di assenza. L’intensità non manca di certo in un avvio di partita caratterizzato però da molti errori da una parte e dall’altra. È Ruvo di Puglia a piazzare il primo break del match realizzando un rapido parziale di 7-0 che stappa la partita e costringe coach Luise a un immediato timeout. Al rientro in campo la Decò continua a essere molto confusionaria in attacco e molto poco presente a rimbalzo ma non paga più di tanto dazio a causa dell’imprecisione degli ospiti che non puniscono a dovere le mancanze degli avversari. Romano e Mei sono i principali artefici del parziale di 6-0 che porta la Decò a – 1 (13-12) ma Ghersetti dall’arco interrompe l’inerzia dei bianconeri i quali chiudono la prima frazione sotto di due lunghezze sul 16-14 in favore della Tecnoswitch.

Nel secondo quarto entra meglio in campo la Tecnoswitch che senza troppo sforzo trova la doppia cifra di vantaggio sul 24-14. Il precoce bonus raggiunto dalla squadra di casa facilita la gestione del vantaggio da parte di Ruvo di Puglia che piano piano amplia la sua supremazia arrivando fino al +18 sul 37-19. Nel finale di quarto la Decò Caserta prova a limitare i danni ma all’intervallo lungo si arriva comunque con la Tecnoswitch a +13 sul 39-26.In avvio di secondo tempo si segna davvero con il contagocce e ciò, naturalmente, va a tutto vantaggio della Tecnoswitch che ha vita facile nel gestire il suo vantaggio. È Sergio a provare a dare la scossa a una Decò che in questa fase costruisce buoni tiri in attacco ma realizza con percentuali non all’altezza. La Decò ha il merito di mettere in partita il suo pubblico ma, nonostante il notevole impegno profuso, non riesce a portarsi in singola cifra di svantaggio. All’ultimo mini intervallo Ruvo di Puglia conduce per 53-43.

In avvio di quarto quarto è Lucas a provare a caricarsi la squadra sulle spalle con le sue proficue scorribande offensive ma la Tecnoswitch, con mestiere, riesce a tenere gli avversari a distanza. Ruvo di Puglia lentamente prende sempre di più il controllo della partita fiaccando la voglia di rimonta di una Decò che prova a non arrendersi anche quando il punteggio vede gli avversari condurre per 68-52 a poco più di 3′ dalla sirena finale. Gli ultimi minuti di gioco servono solo a fissare il punteggio finale sul 75-58 in favore della Tecnoswitch.