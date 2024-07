SERIE B UFFICIALE – Ruvo di Puglia scatenata, ingaggiato Bernardo Musso

La Pallacanestro Ruvo rende rovente il mercato, acquisendo le prestazioni di Bernardo Musso, guardia argentina ma di cittadinanza italiana, nell’ultima stagione a Cento (Serie A2).

Il trentottenne nativo di Pergamino è stato per un decennio uno dei maggiori finalizzatori del campionato di Serie A2, con le maglie (nell’ordine) di Perugia, Napoli, Ferentino, Treviso, Casale Monferrato, Latina, Scafati, Chiusi, Ravenna, Cremona e Cento.

Attaccante letale in ogni fondamentale, si sacrifica molto per la squadra anche in fase di non possesso ed è autentico trascinatore. In terza serie, un profilo come Musso davvero sposta gli equilibri e si candida ad essere tra i protagonisti e “pistoleri” della prossima Serie B Old Wild West.

«Sono molto contento di far parte di una squadra che lotterà ogni domenica per vincere. Cercavo una squadra come Ruvo, ambiziosa, con un pubblico caldo. Conosco bene coach Stefano Rajola, ci ho giocato contro, ci ho parlato e mi ha raccontato di quanto questa piazza sia ambiziosa. Spero con questi colori di poter raggiungere i massimi obiettivi. Un grande abbraccio a tutti, non vedo l’ora di essere lì, forza Ruvo!» Queste le prime parole di Bernardo Musso in biancoblu.

Un’altra pedina clamorosa dunque si aggiunge al team del patron Fracchiolla, che sta passo dopo passo, con un lavoro dietro le quinte clamoroso, grazie all’ausilio su tutti, del DS Gianluigi Campanale, costruendo un roster importantissimo.

Benvenuto Bernardo ed in bocca al lupo per questa nuova avventura!

UFF.STAMPA PALL. RUVO