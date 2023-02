Serie B – Ruvo supera una mai doma Pozzuoli

Una Virtus Pozzuoli gagliarda e determinata da del filo da torcere alla capolista Ruvo di Puglia tenendo la gara in bilico fino alla fine. Tra i gialloblù in evidenza la prova di Mehmedoviq, per lui doppia doppia (20 punti, 11 rimbalzi e 27 di valutazione) e miglior giocatore della partita. Bene anche Greggi (14 punti e 6 falli subiti), Thiam (12 punti, 9 rimbalzi e 5 falli subiti). Mentre, in cabina di regia Cucco e Spinelli hanno saputo far girare la squadra. Pozzuoli alla fine tira con il 57% dal pitturato e il 38% dal perimetro ma pesano per i flegrei alla fine gli 8 errori nel tiro dalla lunetta.

LA GARA I gialloblù iniziano bene trovando il vantaggio (3-5) al 3′ con un tiro da sotto di Spinelli. Il primo quarto è molto equilibrato con Greggi che trova punti e spazio (13-11 al 10′). Nel secondo quarto i pugliesi provano a scappare arrivando fino al +17 al 16′ (30-13) e costringendo coach Tagliaferri a chiamare time out. Negli ultimi due minuti i puteolani piazzano un break di 10-2 che gli consente di recuperare il gap (39-27 al 20′). Nel terzo parziale il distacco tra le due squadre non cambia nei primi cinque minuti di gioco. Ruvo però nella seconda parte del periodo decide di inserire la prima con la tripla di Ghersetti che al 26′ porta i suoi sul +19 (56-37) con Pozzuoli che prova a rientrare e i padroni di casa che gestiscono (62-43). Nell’ultimo quarto i flegrei piazzano un break di tempo di 26-14 trovando le triple di Greggi, Cucco, Lucarelli e Spinelli. I gialloblù si portano fino al -7 con Ruvo che gestisce gli ultimi minuti e vince.

TECHNOSWITCH RUVO DI PUGLIA-VIRTUS BAVA POZZUOLI 76-69

TECHNOSWITCH RUVO DI PUGLIA: Valesin 9, Pirani 3, Di Terzilli, Burini 8, Sbaragli, Gatto 4, Diomede 8, Arnaldo 2, Fontana 17, Toniato 14, Ghersetti 11, Ammannato ne. All. Campanella

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Spinelli 9, Thiam 12, Greggi 14, Mehmedoviq 20, Aiello ne, Cucco 3, Scotto Lavina, Miaffo, Lucarelli 10, Mutombo 1, Simonetti ne. All. Tagliaferri

ARBITRI: Sironi – Zanelli

NOTE Parziali: 13-11, 39-27, 62-43. Tiri da 2: Ruvo di Puglia 16/34 – Pozzuoli 20/35. Tiri da 3: Ruvo di Puglia 12/40 – Pozzuoli 6/16. Tiri liberi: Ruvo di Puglia 8/8 – Pozzuoli 11/19. Rimbalzi: Ruvo di Puglia 41 (Ghersetti 8) – Pozzuoli 35 (Mehmedoviq 11).

