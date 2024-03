Serie B – Ruvo torna alla vittoria, tutto facile a Taranto

In partita con la solita grinta e il solito cuore ma stavolta il CJ Basket Taranto non ha potuto nulla contro la forza della Tecnoswitch Ruvo che aveva troppo bisogno di tornare alla vittoria dopo qualche passo falso di troppo che le aveva fatto perdere il primato in classifica. Alla fine la Talos si è imposta 65-88 nella 31sima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B.

Rossoblu che dopo un buon inizio hanno fatto fatica a tenere il passo degli ospiti capaci di andare a segno con 14 triple portando ben 6 uomini in doppia cifra. Taranto come al solito ha lottato con le unghie e con i denti riuscendo a tenere aperto il match fino a oltre metà del terzo quarto, poi un paio di errori sul -14 che potevano spaccare il match sono stati pagati a caro prezzo e stavolta Ruvo non ha concesso altre possibilità di rientro andando a cogliere il primo successo di coach Ambrico in panchina e riprendendo la corsa al primato con Roseto e Jesi..

CJ BASKET TARANTO – TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA 65-88

Parziali: 16-23, 19-25, 11-16, 19-24

CJ Basket Taranto: Francesco Reggiani 16 (4/7, 2/9), Gianmarco Conte 12 (4/6, 1/5), Giovanni Ragagnin 11 (1/6, 2/8), Matteo Chiapparini 11 (4/6, 1/4), Matteo Ambrosin 9 (3/6, 1/4), Martin Kovachev 4 (1/3, 0/3), Eugenio Gigante 2 (1/2, 0/0), Francesco Montanaro 0 (0/1, 0/0), Matteo Minelli 0 (0/1, 0/0), Stefano Pichierri 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

STAT TA – Tiri liberi: 8 / 17 – Rimbalzi: 27 8 + 19 (Gianmarco Conte, Martin Kovachev 9) – Assist: 19 (Matteo Ambrosin, Martin Kovachev 4)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 17 (1/1, 5/11), Gianmarco Leggio 14 (4/4, 1/4), Marco Contento 13 (2/6, 2/5), Luca Toniato 13 (5/7, 1/5), Giacomo Eliantonio 12 (3/3, 2/2), Manuel Diomede 10 (2/2, 2/3), Lorenzo Galmarini 9 (2/4, 1/1), Armin Mazic 0 (0/0, 0/1), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Mario jose Ghersetti 0 (0/0, 0/0). All. Ambrico.

STAT TRV – Tiri liberi: 8 / 15 – Rimbalzi: 41 6 + 35 (Lorenzo Galmarini 10) – Assist: 24 (Armin Mazic 6).

Arbitri: Riggio Samuele di Siderno (RC) e Galluzzo Davide di Brindisi.

Coach Cottignoli parte col quintetto oramai base: Conte, Ragagnin, Kovachev, Reggiani e Ambrosin. Coach Ambrico risponde con Toniato, Jackson, Galmarini, Contento e Leggio.

Parte forte Taranto con Ambrosin che prima serve il canestro inaugurale di Reggiani, poi si mette in proprio e va di tripla, Kovachev completa il minibreak iniziale per il 7-2 rossoblu. Ruvo si accende con Leggio che guida la rimonta e il sorpasso ed è con la sua tripla che gli ospiti vanno 9-14 avanti. Taranto torna a segnare con Chiapparini uscito bene dalla panchina e trova anche la tripla del -1 con Reggiani. Ma Ruvo restituisce con gli interessi, tripla di Eliantonio e Jackson andando alla prima sirena avanti 16-23.

Il CJ inizia bene anche il secondo quarto, la tripla di Ragagnin vale il -6 ma subito Ruvo si rimette in moto ed è sempre Toniato a rispondere dalla distanza o dal pitturato, anche alla tripla di capitan Conte valsa il -7 solo temporaneo. C’è anche Diomede in campo, l’ex scalda la mano per il nuovo +10, qui Ruvo prende un altro abbrivio e con le triple, due di Jackson e una dello stesso Diomede va a +19 riscrivendo il massimo vantaggio. Taranto si ricompatta dopo il timeout di coach Cottignoli e tira fuori le unghie in finale di quarto: canestro di Ragagnin, tripla di Reggiani e poi retina bruciata da Chiapparini in arresto e tiro con Kovachev in versione assist man: il CJ restituisce così parte del break e chiude sotto 35-48 all’intervallo.

All’uscita degli spogliatoi Taranto forza un paio di triple per rientrare sotto la doppia cifra di vantaggio e viene punita dalla tripla di Jackson che, lui sì, aiutato dalla dea bendata, sparacchia la palla a fil di 24” e trova la retina incredibilmente. Il CJ subisce il contraccolpo, Ruvo va anche sul +21 ma i rossoblu hanno la scorza dura: Ambrosin, Reggiani e una tripla di Chiapparini firmano il break di 7-0 che riapre ancora le sorti del match. Chiapparini si fa ingolosire dalla situazione, idem Ragagnin, il ferro sputa entrambe le triple del -11 e a Ruvo basta andare in lunetta con Leggio e a segno con Contento per chiudere il terzo quarto avanti 46-64.

A chiudere il match in avvio di ultimo quarto è proprio l’ex Diomede “tu quoque Manuel” che apre e chiude un break di Ruvo che vola a +27. Il resto è garbage time anche gli animi si scaldano un attimo, volano un po’ di tecnici, Galmarini viene espulso dopo due “T” di fila ma la prossimità della Pasqua consiglia tutti di placare gli animi. Si va così verso la fine, Taranto indomita prova a ridurre il gap, e in parte ci riesce (anche -19) e c’è anche tempo per apprezzare una bellissima penetrazione del giovane under scuola Virtus, Eugenio Gigante. Il resto è statistica quella del punteggio ad esempio che recita 65-88 per Ruvo.

UFF.STAMPA CJ TARANTO