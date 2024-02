Serie B – La capolista Ruvo riprende la marcia vincendo a Ravenna

Turno infrasettimanale tutt’altro che semplice per l’OraSì Ravenna, impegnata contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, capolista del girone. Gli ospiti, privi di Diomede e Contento, sono chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta subìta contro Chieti solo quattro giorni fa, ma anche i padroni di casa devono dimenticare il ko esterno contro Mestre.

All’inizio del match polveri bagnate per entrambe le squadre, che si affidano alle prestazioni personali, di Jackson da una parte e di Bedetti dall’altra. La guardia statunitense segna due triple che permettono a Ruvo di Puglia di portarsi sul 4-12 quando mancano 4 minuti al termine della prima frazione. I padroni di casa non riescono a trovare con continuità la via del canestro e la prima fraIone si chiude con un canestro di Bedetti che determina il 10-25 del primo quarto.

La seconda frazione si apre bene per Ravenna, Nikolic ne mette otto di fila e con delle buone difese riesce a tornare a 5 punti di distanza, sul 29-34. Negli ultimi minuti, però, Ruvo di Puglia è brava ad essere più efficiente nel tiro da 3 punti, aumentando così il proprio vantaggio. La tripla allo scadere di Bedetti decreta il 43-55 del primo tempo.

All’inizio del terzo quarto la partita cresce d’intentisità con numerosi fischi in entrambe le metà campo. Con il passare dei minuti, soprattutto grazie a Jackson e Traini (rispettivamente 23 e 11 punti alla fine del terzo periodo), gli ospiti aumentano il gap fino 51-71 a meno di 5′ dalla fine del periodo. Ravenna prova ancora a rientrare e si arriva al 30′ sul punteggio di 58-75.

L’ultimo quarto inizia bene per i ragazzi di Bernardi che alzano la voce in difesa e riescono a mettere a segno un parziale di 11-3 che costringe coach Campanella a chiamare time-out. Leggio però mette a segno tre triple permettendo a Ruvo di Puglia di scappare nuovamente. Quando mancano due minuti alla fine della partita, c’è spazio anche per l’esordio di Mario Brunetto tra le fila dell’OraSì. Gli ultimi minuti scorrono via senza particolari variazioni nell’equilibrio della gara, che termina col punteggio di 82-91.

Adesso l’OraSì Ravenna è chiamata a pensare subito alla prossima partita, che sarà domenica 18 febbraio a Fabriano. La squadra tornerà invece a giocare tra le mura amiche domenica 25 febbraio per il derby con l’Andrea Costa Imola.

Tabellino:OraSì Ravenna – Tecnoswitch Ruvo di Puglia 82-91 (10-25, 33-30, 15-20, 24-16)

OraSì Ravenna: Bedetti 17 (6/7, 1/4, T.L. 2/2), Nikolic 14 (3/3, 1/3, T.L. 5/7), Ferrari 12 (2/6, 1/1, T.L. 5/6), Paolin 10 (3/5, 0/2, T.L. 4/4), De Gregori 9 (3/6, 0/0, T.L. 3/5), Panzini 7 (1/1, 1/3, T.L. 2/2), Dron 6 (0/0, 2/7), Onojaife 4 (2/2, 0/0), Restelli 3 (0/0, 1/2), Brunetto 0 (0/1, 0/0), Mirko Laghi N.E. , Galletti N.E.

Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 22 2 + 20 (Bedetti, Onojaife 5) – Assist: 9 (Restelli 3)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Jackson 23 (5/6, 4/7, T.L. 1/1), Leggio 20 (4/5, 4/7), Toniato 13 (1/2, 2/4, T.L. 5/6), Traini 12 (4/5, 1/6, T.L. 1/2), Galmarini 9 (3/5, 0/1, T.L. 3/4), Deri 5 (1/2, 1/5), Eliantonio 5 (1/3, 1/2), Ghersetti 4 (1/2, 0/2, T.L. 2/2), Boev N.E. (0/0, 0/0), Granieri N.E.

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Galmarini 11) – Assist: 17 (Traini 7)

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna