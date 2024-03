Serie B – Saccaggi sulla sirena dà la vittoria alla Libertas Livorno su Avellino

Pazzesco al PalaMacchia. Una tripla di Saccaggi da sette metri, e con due uomini addosso, regala alla Akern Libertas Livorno un soffertissimo successo contro la solida Del Fes Avellino. E dire che la partita si era pure messa bene per i padroni di casa: 33-17 al 14’ grazie alla solida, tostissima difesa (bucata con regolarità dal solo Bortolin) e alle alte percentuali in attacco, frutto delle ottime scelte di tiro. Dopo 14’ di letargo, però Avellino si è ‘iscritta alla partita’ come dirà a fine gara il suo allenatore, Crotti. Inizia a difendere duro (ma corretto) e la LL batte in testa. Negli ultimi 6’ del secondo quarto segna su azione solo in extremis con un’entrata di Williams e vede più che dimezzato il proprio vantaggio all’intervallo lungo (39-32). Il terzo quanto è sofferenza pura: Avellino rimonta e mette la freccia. Parziale di 3-16 a massimo vantaggio ospite (42-48 al 28’) prima che il gap sia leggermente limato al 30’: 46-48. La Libertas, però litiga con il canestro, fatica a costruire buoni tiri e Avellino anche nell’ultimo tempo ha in mano l’inerzia della partita che viene spezzata da Fantoni. Il centro amaranto con un tap-in, un canestro e due tiri liberi tiene la Libertas in vita anche se sul più bello fa 1 su 2 (a 25” dalla sirena) lasciano l’ultimo possesso agli Irpini sul 59-58. Vasl a 2” e 8 decimi dalla fine segna in entrata il canestro del sorpasso: 59-60. Time out di Andreazza. Rimessa LL in zona d’attacco. Tocco della difesa, palla fuori e nuovo time out con ingresso in campo di Saccaggi. E il cecchino di Carrara la risolve con un canestro ai confini della realtà.

Akern Libertas Livorno – Del Fes Avellino 62-60 (21-14, 18-18, 7-16, 16-12)

Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 13 (4/6, 1/3), Antonello Ricci 9 (1/5, 2/3), Leon Williams 8 (3/5, 0/0), Tommaso Fantoni 8 (3/5, 0/0), Andrea Bargnesi 7 (3/6, 0/1), Luca Tozzi 7 (2/3, 0/2), Andrea Saccaggi 5 (1/3, 1/2), Gregorio Allinei 2 (0/4, 0/1), Dorin Buca 2 (1/2, 0/0), Diego Terenzi 1 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Dorin Buca 7) – Assist: 15 (Leon Williams 6)

Del Fes Avellino: Miha VaŠl 15 (4/6, 2/4), Matias Bortolin 15 (5/10, 1/2), Armando Verazzo 10 (2/3, 1/2), Riccardo Chinellato 7 (3/6, 0/1), Giovanni Carenza 5 (2/3, 0/2), Federico Burini 4 (2/4, 0/3), Aleksa Nikolic 2 (1/6, 0/0), Lucas Fresno 1 (0/2, 0/0), Simone Giunta 1 (0/0, 0/1), Pasquale Agosto 0 (0/0, 0/0), Lorenzo alfonso De angelis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Matias Bortolin 9) – Assist: 12 (Armando Verazzo 3)

Ufficio stampa akern Libertas Livorno 1947