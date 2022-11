Serie B – Sala Consilina stende Pozzuoli

Brutto ko e ottava sconfitta consecutiva per la Virtus Bava Pozzuoli che non riesce mai ad entrare in partita e nell’ultimo quarto cede vistosamente al Sala Consilina. Tra i flegrei riescono a chiudere in doppia cifra solo Sirakov, Greggi e Mehmedoviq che hanno cercato di tenere a galla i gialloblù. Pozzuoli soffre anche sotto i tabelloni contro i salernitani mostrando una difesa che non è riuscita a fermare gli attacchi dei padroni di casa. I flegrei hanno provato a raddrizzarla ma sono incappati in una giornata storta anche al tiro. I puteolani soffrono già nel primo quarto con Sala Consilina che chiude le maglie in difesa e chiude a +11 dopo dieci minuti (27-16). I gialloblù riescono a portarsi sul -5 al 13′ (29-24) con i punti di Simonetti, Tamani e Cagnacci. Ma appena i padroni di casa mettono il piede sull’accelleratore Pozzuoli si scioglie come neve al sole (41-25 al 16′), con Thiam che chiude a metà partita dal pitturato sul 48-35. Nel terzo quarto i due allenatori Spinelli e Tagliaferri provano a cambiare schema e difesa con i gialloblù che riescono ad arrivare fino al -5 (57-52) con un canestro di Mehmedoviq e due liberi di Cucco. Poi, però il solito black out, parziale di 10-0 per Sala Consilina (67-52 al 30′). Nell’ultimo quarto Pozzuoli crolla con un parziale di tempo di 20-9 per i padroni di casa che vincono per 87-61.

DIESEL TECNICA SALA CONSILINA-VIRTUS BAVA POZZUOLI 87-61

DIESEL TECNICA SALA CONSILINA: Misolic 16 (8/9, 0/1), Anaekwe 15 (7/11, 0/0), Erkmaa 13 (1/4, 3/3), Divac 12 (3/7, 1/2), Giunta 11 (4/7, 1/3), Gaye 8 (1/4, 2/3), Klacar 6 (1/2, 1/4), Cimminella 6 (2/3, 0/2), Grottola (0/0, 0/1), De Falco (0/1, 0/0), Schisa, Casillo. All. Paternoster

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Sirakov 12 (4/7, 1/4), Mehmedoviq 10 (4/5, 0/0), Greggi 10 (2/3, 2/3), Venier 8 (1/6, 2/3), Simonetti 5 (0/1, 1/2), Cucco 4 (1/2, 0/6), Thiam 4 (2/5, 0/0), Tamani 4 (2/4, 0/0), Cagnacci 3 (1/3, 0/2), Spinelli 1 (0/0, 0/4). All. Tagliaferri

ARBITRI: Schena – Iaia

NOTE Parziali 27-16, 48-35, 67-52. Tiri liberi: Sala Consilina 9/15 – Pozzuoli 9/12. Rimbalzi: Sala Consilina 44 (Giunta 9) – Pozzuoli 23 (Mehmedoviq 7). Usciti per 5 falli: nessuno

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli