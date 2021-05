Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Virtus Arechi Salerno chiude la stagione regolare battendo in trasferta la Pall. Pavimaro Molfetta (62-75).

Complice una settimana condizionata da qualche acciacco fisico, che in qualche momento inciderà poi sul ritmo della partita, coach Parrillo decide di modificare in avvio il suo quintetto affidandosi a Rossi al posto di Maggio. Per il resto uomini confermati e quindi solito spazio anche per Gallo e Tortù che con qualche giocata sia difensiva che offensiva mettono insieme il primo break della gara (8-13). La reazione di Molfetta, però, è praticamente immediata ed ecco così il controbreak: Bini, Visentin e la tripla di Calisi inducono coach Parrillo a chiamare timeout al 7′ sul punteggio di 18-13. E tanto basta alla Virtus per ribaltare la gara. Dopo il pareggio di Rossi in chiusura di primo quarto al termine di un coast to coast di pregevole fattura, nel secondo periodo è un vero e proprio monologo blaugrana. Lo strappo iniziale è favorito dalle giocate di Valentini nel pitturato, poi Rezzano e compagni costruiscono insieme il +17 prima dell’intervallo lungo (appena 6 i punti concessi ai pugliesi).

Che non basta, comunque, per vivere un secondo tempo di assoluta tranquillità, perché Molfetta prima arriva sul -8 nel terzo quarto e poi anche sul -5 in avvio di ultima frazione. Ma è proprio in questo momento che si arresta la rimonta dei padroni di casa, con la Virtus che gestisce con esperienza la parte finale della sfida chiudendo con una vittoria (la terza consecutiva) la stagione regolare. Ed ora testa ai playoff, in attesa di capire la posizione finale nella graduatoria (in settimana spazio agli ultimi recuperi)

PALL. PAVIMARO MOLFETTA-VIRTUS ARECHI SALERNO 62-75 (23-23, 29-46, 53-63)

Molfetta: Azzollini 2, Visentin 4. Serino, Gambarota ne, Sasso, Kodra, Calisi 9, Bini 17, Mazic 15, Dell’Uomo 11, De Ninno 4, Mezzina. Coach: Carolillo

Virtus: Rossi 8, Rezzano 14, Maggio 3, Beatrice, Mennella 3, Valentini 14, Gallo 10, Tortù 23, Caiazza, Venga, Capocotta, Di Donato. Coach: Parrillo