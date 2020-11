Serie B – Salerno sconfitta all’esordio dalla Luiss

Una prima che va dimenticata. Subito. Ma che può e deve servire da insegnamento. Al debutto in

Serie B la Virtus Arechi Salerno viene sconfitta dalla Luiss Roma con il punteggio di 71-83. Una

sconfitta maturata di fatto dall’inizio, sin dalla tripla di Tredici al primo possesso. Al 3’, poi, si

arriva al 6-11 per merito delle due triple di uno scatenato Murri. La risposta è affidata a Tortù che

con la “bomba” dall’angolo fissa il punteggio sull’11 pari. Ma è uno dei pochi sprazzi della gara. E

a poco serve l’uscita di Sanna a causa dei due falli già al 5’, perché gli ospiti continuano a

segnare con estrema facilità dall’arco dei tre punti, con il solito Murri e con Pasqualin che “spara”

da qualsiasi posizione, e anche da sotto canestro. Nel pitturato ci pensano Martino e Infante che

mettono insieme un punto dopo l’altro che valgono addirittura il -16 per la Virtus al 14’.

Il colpo è duro da digerire e infatti la squadra di coach Parrillo, priva di Maggio e Cardillo, fa fatica

a rientrare per davvero in partita. Lo fa solamente a inizio quarto quando la tripla di Rossi e il 2/2

di Rezzano dalla lunetta valgono il 40-45. Ma nel momento decisivo in cui si poteva provare a

ribaltare la gara la Luiss torna a macinare punti, specie con Martino e poi anche con Murri in

chiusura di quarto con 5 punti in sequenza pesantissimi (49-63). Intanto nonostante una gara

tranquilla, i tecnici e gli antisportivi si susseguono. Da una parte e dall’altra. Si arriva così al quarto

periodo durante il quale la Virtus riesce ad arrivare solamente sul -7 dopo una nuova tripla di

Rossi. Che, inevitabilmente, non basta. In chiusura, poi, da registrare l’espulsione di Mennella.

Al termine della partita coach Adolfo Parrillo ha dichiarato: “Merito alla Luiss per la vittoria,

certo a noi mancavano Cardillo e Maggio ma queste due assenze non sono assolutamente una

giustificazione. Potevamo e dovevamo fare di più, ma di sicuro questo ko servirà per la nostra

crescita”.

VIRTUS ARECHI SALERNO-LUISS ROMA 71-83 (20-26, 31-40, 51-63)

Virtus: Tortù 21, Gallo 4, De Fabritiis 9, Beatrice, Rezzano 14, Cardillo ne, Mennella 9, Rossi 10,

Venga ne, Valentini 4, Di Donato ne, D'Amico ne. Coach: Parrillo

Luiss: Fiorucci, D'Argenzio 2, Martino 20, Pasqualin 26, Rota ne, Bonaccorso 6, Tredici 3, Gellera

2, Garofalo ne, Infante 11, Sanna 2, Murri 11. Coach: Paccariè