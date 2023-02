Serie B – Salerno vince a Pescara

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Lars Virtus Arechi Salerno batte in trasferta il Pescara Bk 2.0 (67-75 il finale) e mette così in fila il terzo successo consecutivo. Importante, importantissimo.

La gara: come accaduto nelle ultime giornate, anche questa volta i blaugrana dimostrano di saperci fare con gli inizi di partita. Tempo un paio di minuti e, trascinati dai punti di Zucca e Donadoni, si vola già sul 2-12. Il volo, però, a un certo punto si interrompe, merito anche di Pescara che nonostante le difficoltà legate alla classifica ha la forza di non crollare immediatamente e di rimettere tutto in equilibrio con i canestri di Capitanelli e Del Sole (19 pari al 10’). Ma la parità dura poco. Pochissimo. Come nel quarto precedente, anche in avvio di seconda frazione ci pensa il duo Zucca-Donadoni a mettere (nuovamente) le cose in chiaro. Poi a ruota ecco la difesa che costringe i padroni di casa a doversi accontentare di appena 7 punti. Ciò vuol dire nuovo +10 al 20’ e strada definitivamente in discesa (+18 costante quasi fino alla fine).

Messi in cassaforte altri due punti che consentono di portarsi a quattro punti dal settimo posto, il prossimo obiettivo della Virtus sarà quello di chiudere al meglio il ciclo pre Coppa Italia. Domenica prossima al Pala Longo arriverà Teramo per l’ultima gara di questa fase, dopodiché spazio alla manifestazione tricolore che vedrà protagoniste le prime della classe dei quattro gironi di Serie B.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Fatta la gara che volevamo, al di là di qualche minuto nel primo quarto e degli ultimi cinque dove, come spesso capita quando la partita è ormai in ghiaccio, si molla qualcosa dal punto di vista mentale. Merito e onore, comunque, al nostro avversario che ha confermato il suo valore nonostante la posizione in classifica. Non era, infatti, minimamente scontato vincere a Pescara, specie in questa fase della stagione. Abbiamo fatto un nuovo passo in avanti, ma dobbiamo farne tanti altri ancora”.

PESCARA BK 2.0-LARS VIRTUS ARECHI SALERNO 67-75 (19-19, 26-36, 44-56)

Pescara: Capitanelli 17, Del Sole 15, Fasciocco 12, Pucci 3, Boussoukna 4, Masciopinto 11, Perella 3, Seye 3, Campoli ne, Del Prete 2, Paliciuc ne. Coach: Pescara

Virtus: Zucca 21, Moffa 15, Peluso, Rinaldi 7, Loiq ne, Capocotta, Donadoni 17, Sulina 3, Birindelli 9, Beatrice 3. Coach: Ponticiello

Arbitri: Galluzzo e Grieco.

Salerno, lì 26/02/2023

Responsabile Comunicazione

Enrico Vitolo