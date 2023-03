Serie B – Salerno vince a Pozzuoli

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Al Pala Longo la Lars Virtus Arechi Salerno non ha problemi a imporsi contro i cugini della Bava Pozzuoli (90-58 il finale).

La gara: dal primo all’ultimo secondo è un vero e proprio monologo dei blaugrana che sono bravi a chiudere quasi tutti gli spazi in difesa e a prendere quasi sempre la scelta giusta in attacco. Se nella propria metà campo Donadoni e il 2004 Capocotta mettono una firma importante, in quella avversaria ci pensano prima Zucca con due triple consecutive (10-2 al 3’), poi Birindelli con tre canestri in fila dalla media (30-15 all’11’) e infine l’under Peluso con 6 punti uno dietro l’altro che fanno scappare via la Virtus in chiusura di primo tempo (47-19). Nella ripresa, infatti, al di là delle triple di capitan Rinaldi, dei punti di Mehmedoviq e degli esordi dei giovanissimi Piacente e Loiq, con tanto di canestro per entrambi, il derby non ha davvero più nulla da dire.

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO-BAVA POZZUOLI 90-58 (26-14, 47-19, 72-40)

Virtus: Beatrice, Zucca 17, Moffa 12, Peluso 6, Rinaldi 13, Mastroianni 10, Capocotta 3, Piacente 2, Donadoni 14, Loiq 2, Sulina 4, Birindelli 7. Coach: Ponticiello

Pozzuoli: Lucarelli 14, Cucco 5, Spinelli 2, Simonetti, Miaffo, Mutombo 2, Aiello, Thiam 12, Greggi 3, Mehmedoviq 20. Coach: Sorgentone

Arbitri: Occhiuzzi e Schiano.

Salerno, lì 26/03/2023

