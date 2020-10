Secondo e ultimo scrimmage prima dell’inizio della stagione ufficiale per la San Giobbe Basket. A far visita ai biancorossi al PalaCoopersport di Chiusi, la Golfo Piombino in un vero e proprio antipasto del campionato di Serie B. Quattro i quarti disputati, andati in archivio con i seguenti parziali: 16-11; 14-21; 14-27; 29-18.

–

Uff stampa San Giobbe Basket