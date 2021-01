Serie B – San Miniato non si ferma e conquista i due punti anche sul campo di Piombino

Solbat Golfo Piombino – Blukart Etrusca San Miniato 67 – 81

Blukart: Santini, Carpanzano 20, Caversazio, Neri 17, Benites 7, Regoli Fed,

Quartuccio 2, Lorenzetti 12, Capozio 4, Tozzi 19, Ciano ne, Regoli Fra. ne All.

Barsotti Ass. Carlotti, Miniati e Latini

Piombino: Mazzantini 14, Galli 3, Persico 8, Turel 18, Bianchi 3, Guaiana 7,

Mezzacapo ne, Eliantonio 12, Pistolesi 2, Carpitelli ne, Canneti ne. All. Cagnazzo

Ass. Formica

Parziali: 16 – 12, 37 – 32, 51 – 59, 67 – 81

Arbitri: Quadrelli Davide e Silvestri Giorgio di Roma

La Blukart soffre per più di metà partita, ma tira fuori il carattere nella seconda parte di gara e

strappa due punti sul difficile campo di Piombino. Il cambio di allenatore rivitalizza i ragazzi di

Piombino che volano subito sul 7 a 0, con un Turel in grande spolvero. L'Etrusca si affida alle

giocate di Carpanzano e Tozzi per rimanere attaccati alla gara e il primo quarto si chiude sul 16

a 12 per i locali. Nel secondo quarto la musica non cambia e Piombino mantiene il vantaggio per

tutto il tempino, trovando la via del canestro con Guaiana, con gli ospiti che non riescono ad

arginare l'attacco dei gialloblu, con la disputa che si chiude sul 37 a 32 all'intervallo lungo. Al

rientro dagli spogliatoi Mazzantini e Persico danno il massimo vantaggio alla squadra di coach

Cagnazzo sul 42 a 32, ma il massimo vantaggio dei locali scuote l'Etrusca che, con Tozzi, Neri e

Carpanzano, top scorer dei suoi con 20 punti, e con una difesa solidissima, riesce a ribaltare la

gara, con il terzo quarto che si chiude sul 51 a 59. Nell'ultimo quarto Piombino non si arrende e

Turel e Mazzantini provano in tutti i modi a ricucire lo svantaggio, ma il ritmo dei ragazzi di

coach Barsotti schianta i livornesi, con l'Etrusca che trova nell'ultima azione della gara il

massimo vantaggio, con la bomba di Carpanzano, che chiude il match sul 67 a 81. "Un grande

risultato su un campo dove da qui a fine stagione riusciranno a vincere pochissime squadre" le

parole di coach Federico Barsotti a fine gara "Mi aspettavo una gara difficile fin dalla vigilia

perché conosco lo spessore dei ragazzi di Piombino e sapevo che avrebbero giocato una gara di

grande orgoglio. Siamo stati bravi a scuoterci dopo l'inizio di gara è il brutto inizio di terzo

quarto, ritrovando la serenità necessaria per cambiare l'inerzia della gara. Per circa 17 minuti

abbiamo giocato un basket di altissimo livello e intensità, prendendo il controllo dei palloni

sporchi e dei rimbalzi, che sono stati decisivi per la vittoria finale. Un altro bel successo e altri

due punti in un campionato dove dobbiamo essere bravi a mantenere sempre altissima la

guardia, giocando una gara alla volta, senza mai pensare alla classifica.".