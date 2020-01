Serie B – San Miniato si porta a casa lo scontro play-off con Alba

Blukart Etrusca San Miniato – Olimpo Basket Alba 68 – 58

Blukart: Carpanzano 10, Regoli Fra., Enihe 9, Neri 9, Benites 17, Moretti 7, Regoli

Fed, Morciano 5, Capozio 4, Quartuccio 4, Tozzi 3, Ciano. All. Barsotti Ass. Miniati,

Carlotti e Latini

Alba: Antonietti, Danna ne, De Bartolomeo 1, Terenzi 16, Tarditi 6, Ielmini, Rossi

18, Giorgi 8, Coltro 9, Richetta, Tagliano ne. All. Jacomuzzi Ass. Abbio

Parziali: 11 – 16, 31 – 35, 52 – 46, 68 – 58

Arbitri: Guarino Marco e Palazzo Marco di Campobasso

La Blukart torna tra le mura amiche dopo quaranta giorni e coglie un importante successo,

dopo una gara dall'alto tasso agonistico. Fin dalla palla a due la gara si gioca con un alto livello

di fisicità, con tanti contatti e un gioco ruvido da entrambe le parti, che sporcano le percentuali

al tiro delle due formazioni. Alba è più brava a interpretare la gara nei primi dieci minuti, con la

prova importante di Coltro e Rossi, volando sull'11 a 16 alla prima sirena. Capitan Benites

scuote la squadra, con la Blukart che riesce a piazzare un parziale di 10 a 0, ribaltando la gara;

ma Terenzi e Rossi non ci stanno e sul finire di quarto ritrovano il vantaggio di 4 punti, sul 31 a

35, che chiude la prima parte di gara. Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Barsotti

mettono in campo tutta la loro energia in fase difensiva, con Carpanzano che guida l'attacco

biancorosso verso il sorpasso, insieme alle ottime prove di Neri e di Benites, top scorer dei suoi

con 17 punti a fine gara. All'inizio dell'ultimo quarto la gara è ribaltata con la Blukart che

conduce sul 52 a 46; Enihe, per lui 9 punti tutti nel secondo tempo, e compagni provano a

scappare, trovando il massimo vantaggio di 11 punti, ma le scarse percentuali ai liberi e la

massiccia presenza a rimbalzo offensivo di Rossi e Giorgi, tengono la gara in equilibrio fino al

finale, con l'Etrusca che riesce a chiudere la contesa con i contropiedi di Neri fino al +10 sulla

sirena, vincendo una gara importante in chiave playoff. "Una gara molto combattuta come mi

aspettavo alla vigilia, non brillante sul piano delle percentuali, ma di altissimo livello sul piano

della lotta e della concentrazione" l'analisi della gara di coach Federico Barsotti "Avevo chiesto

ai miei ragazzi una gara di grande concentrazione e abnegazione in fase difensiva, senza dare

nulla per scontato in questa fase della stagione e i ragazzi hanno risposto alla grande,

conquistando due punti importanti in chiave playoff. I primi due quarti sono stati meno brillanti

sul piano della qualità del gioco offensivo, ma abbiamo sempre mantenuto un livello alto di

intensità, che ci ha permesso di poter prevalere nella seconda parte di gara, con quintetto più

equilibrati e più freschi a livello di energie fisiche e mentali. Sono due punti dal peso specifico

altissimo per la nostra stagione: il 2 a 0 con Alba ha un valore importante, in un girone di ritorno

nel quale ogni partita sarà una battaglia, come dimostrano tanti risultati di questa giornata.".