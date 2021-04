Dopo un primo tempo equilibrato, i bianconeri piazzano un break decisivo di 10-0 nel terzo quarto per poi controllare il match. Verri top scorer con 15 punti. Domenica a Fabriano l’ultima gara della seconda fase.

Non delude le aspettative dei tifosi la Belcorvo che dopo la vittoria di Roseto si conferma in casa contro una buona Sutor Montegranaro, portando a sei i referti rosa custoditi dal team manager Edoardo Zinetti. Se il merito principale delle vittorie è ovviamente dei ragazzi e dello staff tecnico e sanitario, la professionalità e la dedizione di chi lavora nell’ombra, come ‘Dodo’, contribuiscono a creare lo speciale clima di gruppo che caratterizza l’ambiente bianconero.

La Sutor vista al PalaSaccon conferma quanto si era scritto di positivo in fase di presentazione del match sulla squadra di coach Ciarpella: ottime spaziature in attacco per poi servire in attacco Riva, Cipriani e Marini, con Bonfiglio leader tecnico a dettare i ritmi.

Sono proprio Cipriani e Riva ad andare a segno per gli ospiti (5-10), Vedovato e Nicoli portano la Rucker avanti (11-10) ma ancora Riva e Gallizzi riportano avanti la Sutor, prima che un gioco da 3 punti di Durante e Malbasa in post basso contro Marini ribaltino nuovamente il punteggio (16-14). Siberna, partito in quintetto, lascia spazio a Verri e la scelta paga: tripla e due liberi del numero 28 bianconero valgono il 21-16, Tibs e Bonfiglio in chiusura di periodo fissano il 21-19 della prima frazione.

L’equilibrio continua anche nel secondo quarto, la Rucker Sanve manda a canestro tanti giocatori mentre sono Riva e Bonfiglio i realizzatori principali ospiti. Sul 29 pari e con il terzo fallo di Vedovato, la Belcorvo strappa fino al 35-29, una tripla di un Siberna in crescita vale il 38-31 ma la Sutor risponde (38-35), ci prova allora Tassinari da 3 ad allungare (41-35) ma Marini realizza per il -4 e il primo tempo va in archivio.

Al rientro in campo, sono Gatto e Riva a segnare i primi canestri del terzo quarto, con la gara che svolta nelle azioni successive. Ne bastano quattro di grande intensità difensiva e precisione in attacco alla Belcorvo per piazzare il break decisivo e indirizzare il match. Nicoli e Gatto dalla lunetta non sbagliano, la difesa bianconera chiude ogni spazio e in attacco Gatto e Verri colpiscono dai 6.75. Parziale di 10-0 e +14 interno, con Montegranaro che vede Riva con quattro falli. La Sutor prova la zona, Verri di nuovo da 3 e Durante e Vedovato dalla lunetta firmano il 63-46. Il terzo quarto è chiuso da una tripla di capitan Rossetto per il 68-51.

Di nuovo Rossetto e sempre dall’angolo sinistro mette la sua seconda firma dall’arco (73-56), i padroni di casa abbassano l’intensità difensiva e la Sutor prova il tutto per tutto, arrivando con un break di 9-0 a -8, con Mian costretto al time out a due minuti dalla fine. Verri rientrato in campo mostra cosa voglia dire esperienza: chiede palla nelle due azioni successive per fare prima il canestro del +10 e poi attaccare il ferro, subire fallo e mettere i due liberi della sicurezza.

Sesta vittoria di fila, Verri unico in doppia cifra (in 15 minuti in campo, 15 punti con 3/3 da 3, 1/2 da 2, 4/4 ai liberi e 20 di valutazione) ma ben nove giocatori a punti, sui dieci scesi in campo. Un dato di cui coach Mian può essere decisamente contento in vista dell’ultimo match della seconda fase che si giocherà domenica prossima in casa della Ristopro Fabriano.

L’analisi a fine partita proprio dell’allenatore trevigiano: “Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, oggi non era facile contro una squadra di tutto rispetto come Montegranaro e perché a Roseto avevamo speso tante energie. L’obiettivo di inizio stagione era il quarto posto e siamo in corsa per centrarlo, i ragazzi sono molto motivati per raggiungerlo. Nove giocatori andati a segno? Tutti sanno che possono stare in campo ed essere protagonisti, il che non significa fare sempre punti ma le cose giuste al momento giusto. Faccio i complimenti ad ognuno dei miei giocatori perché si cercano mettendosi sempre al servizio della squadra”.

BELCORVO RUCKER SANVE – SUTOR MONTEGRANARO 77-67

RUCKER SANVE: Tassinari 7, Vedovato 9, Durante 7, Siberna 9, Nicoli 9, Rossetto 6, Malbasa 8, Gatto 7, Bettiol, Ballaben, Verri 15. All. MianMONTEGRANARO: Edraoui , Aguzzoli 9, Riva 16, Angellotti, Marini 10, Ciarpella 4, Gallizzi 6, Tibs 1, Cipriani 13, Romanò 2, Bonfiglio 6. All. Ciarpella

Parziali: 21-19; 41-37; 68-51Arbitri: Castello e Zuccolo

Foto Ubaldo Pianezzola

Ufficio stampa Rucker Sanve