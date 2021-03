Importante vittoria per Verri e compagni che soffrono ma vincono con una prova di squadra la partita più importante della stagione. Siberna al rientro dopo il lungo infortunio, quattro giocatori in doppia cifra: ottimi segnali in vista della trasferta di sabato prossimo a Civitanova del neo acquisto Fabi.

Ritorna alla vittoria la Belcorvo e lo fa nella gara forse finora più importante della stagione, prendendosi due punti fondamentali nella corsa ad ottenere il pass per giocare i playoff. Non è stata una gara facile per la resistenza messa in campo da Jesi che, pur priva di Magrini (miglior marcatore con 18 punti di media), ha saputo recuperare due parziali e rimettere in equilibrio un match a cui i bianconeri non hanno saputo dare la graffiata decisiva.

Una tripla di Nicoli apre le danze ed è lo stesso numero 7 a premiare un’ottima circolazione di palla per il 7-3. Quarisa e Gabriele Mentonelli portano Jesi avanti 8-7, Nicoli e Gatto trovano il canestro con alcune pregevoli iniziative individuali. Dai 6.75 a Rossetto risponde Ferraro e il primo quarto va in archivio con la Belcorvo avanti 22-20. Ma la notizia più bella per la RS arriva quando a due minuti dal termine Siberna torna in campo dopo un’assenza durata ottanta lunghissimi giorni. Bentornato Jack!

Coach Mian è costretto a riparlare coi suoi dopo appena tre azioni, quanto basta per vedere una tripla dall’angolo di Giampieri e un backdoor di Cocco. La strigliata dell’ex Benetton produce un break di 8-0 frutto di una difesa più attenta e di azioni offensive che vedono coinvolti tutti i giocatori in campo. Sul 33-25, però, la Rucker non affonda il colpo per guadagnare un vantaggio maggiore dando a Jesi la possibilità di chiudere con soli 3 punti di svantaggio i primi venti minuti.

La Belcorvo approccia bene il terzo quarto con l’assist di Tassinari per Verri e la terza tripla di un Matteo Nicoli decisamente positivo. Anche capitan Rossetto porta il suo prezioso contributo con 4 punti consecutivi che valgono il +10, massimo vantaggio del match. Ma anche in questo frangente, come successo nel secondo quarto, la Rucker manca il colpo per allungare e mettere un divario maggiore con Jesi che dalla lunetta e con una tripla di Giacchè dimezza (46-41) lo svantaggio. Al quarto fallo di Vedovato (preziosissimo in difesa su Quarisa e forse penalizzato da qualche chiamata arbitrale particolarmente severa) fa da contraltare un Verri freddo dalla lunetta, solido in difesa e preciso dai 6.75: una sua tripla, infatti, vale il +4 (53-49) prima che Ferraro porti ad un solo punto lo svantaggio dell’Aurora all’ultima pausa.

Con Vedovato costretto dai falli in panchina, sono i punti degli esterni bianconeri a spingere la Rucker Sanve sul +8 costringendo Ghizzinardi al timeout. Dopo la tripla di Valentini, arriva anche il secondo canestro di Siberna con un palleggio, arresto e tiro tanto semplice quanto efficace. Dopo un ottimo gioco da 3 punti e aver dovuto fare i conti in difesa contro Quarisa, Gatto lascia spazio a Vedovato e Verri fa 2/2 dalla lunetta, mentre Jesi fa 0/4 ai liberi. A due minuti dalla fine, la Belcorvo conduce 67-62, Tassinari non la chiude da 3 ma è da una super difesa di Gatto e Nicoli su Giampieri che arriva un passo decisivo verso la vittoria. Tassinari firma il 69-62 ma non è finita perché Giacchè da 3, quando mancano 54”, tiene viva Jesi. Un altro canestro di Andrea Tassinari vale il +6, Ferraro da 3 porta Jesi ad un possesso di svantaggio (71-68) ma non basta per portare la vittoria nelle Marche perché Verri mette dalla lunetta entrambi i liberi e con essi il sigillo su una vittoria preziosissima e meritata per i ragazzi di coach Mian.

Vittoria di squadra, con quattro giocatori in doppia cifra e Rossetto a 9 punti, sudata, sofferta ma fortemente voluta e dalla quale ora la Rucker Sanve può far ripartire il suo cammino, a cominciare dalla prossima trasferta a Civitanova Marche.

Alcune statistiche: Nicoli top scorer con 15 punti (3/4 da 3 e 3/3 da 2), a ruota Verri con 14 punti (7/8 ai liberi e 8 rimbalzi), e 13 punti per Tassinari (4/5 da 2 e 8 assist) e per Gatto (4/4 da 2 e un’ottima difesa su Quarisa).

BELCORVO RUCKER SAN VENDEMIANO – AURORA BASKET JESI 73-68

RUCKER SANVE: Tassinari 13, Vedovato 5, Durante, Siberna 4, Nicoli 15, Rossetto 9, Malbasa, Tonello, Gatto 13, Bettiol, Sulina, Verri 14. All. Mian

JESI: Ferraro 16, Mancini, Mentonelli G., Mentonelli S. 7, Memed, Quarisa 14, Ginesi, Giacché 10, Valentini 4, Cocco 4, Giampieri 13. All. Ghizzinardi



Parziali: 22-20; 34-31; 53-52

Arbitri: Farneti e Mulas

Foto Oriano Zonta

Ufficio stampa Rucker Sanve