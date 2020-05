Serie B – Sant’Antimo, accordo raggiunto con team e staff. Chiusa la stagione 2019-20

La PSA Partenope Sant’Antimo rende noto di aver definito gli accordi con lo staff e i giocatori della prima squadra per la transazione dei contratti in essere per la stagione agonistica 2019-20, già precedentemente chiusa per l’emergenza Covid19 dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Nel ringraziare tutti i tesserati per le soddisfazioni e i risultati raggiunti in questa incompiuta stagione da matricole, e per la serenità e la disponibilità con cui sono state condotte le trattative per trovare un accordo bonario che garantisse la soddisfazione di tutti, la PSA riprende a lavorare in prospettiva futura, in attesa che FIP e Lega Pallacanestro comunichino le linee guida per programmare la prossima stagione sportiva 2020-21 di Serie B.

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo