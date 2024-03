Serie B – Sant’Antimo batte Fiorenzuola con una clamorosa rimonta

Con una clamorosa rimonta finale la Geko ribalta Fiorenzuola (67-62) e conquista due punti fondamentali per restare in corsa per i playoff. Gallo e Mennella i protagonisti del ritorno santantimese dal -10 del 36’ (50-60), Dri l’autore della giocata decisiva a 20” dalla fine. E mercoledì si torna in campo a Montecatini per la 30^ giornata.

LA PARTITA – Coach Gandini rilancia Stentardo in quintetto con Gallo, Dri, Colussa e Kamperidis, Dalmonte va con Giacchè, Sabic, Preti e la coppia Seck-Gaye a presidiare i tabelloni. Si parte a mille all’ora, Giacchè apre la contesa con un canestro dall’angolo ma Sant’Antimo risponde con una difesa aggressiva e un 10-0 aperto e chiuso da Kampe per il 10-3 del 3’. Dura pochissimo però, i verdeblù si spengono esattamente come si erano accesi, restano a secco per quasi 5 minuti e Fiorenzuola lentamente risale fino al 10-9 dell’8’. Due liberi di Gallo sbloccano i locali, ne mette uno anche Quarisa ma quando si entra nell’ultimo minuto Gandini perde Colussa per un problema alla spalla. Una tripla del capitano sulla sirena vale comunque il +5 (16-11), ed è sempre Cantone ad armare Kamperidis e Quarisa per il 20-13 del 13’. I Bees però dominano a rimbalzo (9 offensivi nel solo primo tempo) e tornano in quota ancora una volta: Biorac li riporta a -2 al 17’, una tripla di Preti sul 25 pari a 40” dall’intervallo e solo un libero di Mennella a tempo praticamente scaduto consente a Sant’Antimo di essere ancora avanti a metà gara.



Il sorpasso ospite arriva al 21’ con un tiro dall’arco di Sabic (30-32) ed è sempre dai 6.75 che Preti fissa il 31-35 un minuto dopo. La Geko è in difficoltà, resta aggrappata al match con i canestri di Kamperidis e di un grande Cantone (39-40 al 25’) e poi ripassa al 28’ con uno splendido canestro di Gallo. Gli emiliani però sono caldi, Re e Venturoli bruciano la retina dalla lunga e così gli ospiti tornano subito avanti entrando nell’ultimo minuto del 3’ periodo sul 45-49. Quattro punti che Antonio Gallo riduce ad uno solo (48-49) a 2” dal break completando un bel gioco da 3 punti. Sarebbe tutta da giocare, ma l’approccio all’ultimo quarto dei campani è disarmante: dopo 1’41 Fiorenzuola è a +8 (48-56) e Gandini è costretto a chiamare un time out. Ma la reazione non arriva, per tre minuti il risultato resta ghiacciato e poi al 35’ sono i viaggianti a sbloccarlo con due liberi di Ricci (48-58, massimo vantaggio). E’ l’ultima chiamata, e Sant’Antimo va con 4 piccoli: Kamperidis e Mennella firmano il -6 a 3’ dalla fine (54-60), i punti da recuperare diventano 4 a 1’26 grazie ad una prodezza di Gallo e poi 1 con uno scatenato Mennella a 23”. I Bees sono nel pallone, sulla rimessa Dri ruba palla e subisce fallo piazzando il sorpasso (63-62) con un 2/2. L’ultimo tiro è per Fiorenzuola che lo sbaglia due volte, il rimbalzo decisivo è di Kamperidis che la chiude dalla lunetta in un PalaPuca incredulo. Finisce 67-62, la Geko è ancora in corsa.

Il dopogara di coach Gandini – “L’abbiamo girata con 4 piccoli, difendendo forte e mostrando carattere nel finale. In una serata grigia, in cui abbiamo avuto pessime percentuali, salvo la voglia di vincere degli ultimi minuti, la fame. Ringrazio tutti i miei giocatori ma permettetemi di sottolineare la prova di Mennella che dopo un periodo difficile è venuto fuori nel momento più importante. E’ reduce da un infortunio, non è mai facile rientrare, ma è sulla strada giusta per tornare il giocatore dominante dell’anno scorso”.

GEKO SANT’ANTIMO 67

FIORENZUOLA BEES 62

(16-11, 30-29; 48-49)



GEKO: Gallo 21, Dri 7, Stentardo, Colussa, Kamperidis 18; Cantone 8, Mennella 8, Digno, Quarisa 5, Ius. N.e.: Peluso. All.: Gandini.

FIORENZUOLA: Giacchè 8, Sabic 7, Preti 9, Gaye, Seck 2; Bottioni 3, Venturoli 7, Ricci 4, Re 10, Biorac 12. N.e.: Guaccio. All.: Dalmonte.

ARBITRI: Denny Lillo e Davide Galluzzo di Brindisi

NOTE – Tiri liberi: Geko 16/25, Fiorenzuola 7/12. Usciti per 5 falli Biorac e Preti. Spettatori 500 circa.



