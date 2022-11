Serie B – Sant’Antimo batte Teramo sul neutro di Benevento

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Geko, che seppur reduce da una settimana difficile e costretta a giocare in campo neutro (si è giocato al PalaTedeschi di Benevento), ha superato Teramo 76-65 al termine di un match condotto sin dal 3’ minuto di gioco. Guido Scali il migliore in campo per i santantimesi, con 22 punti e una grande difesa sui piccoli abruzzesi.



LA PARTITA – C’è il rientrante Maggio in quintetto per la Geko, che però parte molle e dopo 46” è sotto 0-6. La reazione santantimese arriva con Mennella e Quarisa, in 6 minuti è 18-0 e la partita è ribaltata. Bastano però due minuti di sufficienza e Teramo rientra sul 18-15 prima di essere ricacciata indietro da Gloria e Montanari sul 23-17 del primo intervallo. I padroni di casa provano a scappare di nuovo a metà 2’ parziale (36-25 con un super Scali) e poi sul 45-32 del 23’ firmato da Maggio, ma Teramo è sempre lì e rientra con Calbini fino al 45-40 del 26’. Gandini, con Cantone out, Montanari e Gloria acciaccati e Mennella con 3 falli, regala spazio e responsabilità ai babies Sabatino e Cannavina ma sono poi Maggio e Sgobba a propiziare il 62-48 del 34’ che è massimo vantaggio. Gli abruzzesi però non mollano mai, le triple di Guastamacchia li riportarno in scia ma Maggio e Scali chiudono i giochi dalla distanza blindando il 76-65 finale.



IL DOPOGARA DI COACH GANDINI – “Una vittoria importante in una partita che nascondeva mille difficoltà ed altrettante insidie. Mai cercato alibi, non lo faremo ora, ma sottolineo come questo gruppo sappia sempre reagire alle difficoltà che gli si presentano davanti, e l’ha fatto anche oggi. Certo dobbiamo ridurre le disattenzioni che ci portano spesso a perdere vantaggi importanti, siamo andati meglio rispetto a Monopoli, ma abbiamo margini importanti. Bene anche i giovani e Sabatino in particolare, che è entrato in un momento difficile e ha avuto impatto, segno che anche loro stanno crescendo bene”.



GEKO SANT’ANTIMO 76

TERAMO A SPICCHI 65

(23-17, 39-29; 55-43)



GEKO: Maggio 11, Mennella 14, Scali 22, Sgobba 12, Quarisa 8; Montanari 4, Sabatino 3, Cannavina, Gloria 2. N.e.: Cantone e Coralic. All.: Gandini.

TERAMO: Galipò 11, Calbini 17, Perin 11, Guastamacchia 9, Vigori 4; Sacchi, Di Febo, Cianci 11, Semprini 2. N.e.: Ferri All.: Gabrielli.

ARBITRI: Lillo e Grieco.



Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo