Serie B – Sant’Antimo, completati i lavori al palazzetto

La PSA comunica il completamento della seconda fase dei lavori di restyling del Palazzetto dello Sport di Sant’Antimo rientranti negli interventi di ampliamento legati al Bonus Sport 2020. La società, grazie alla consulenza del partner Geko e al coinvolgimento di importanti aziende come EdilGen e Lavorint, sta rifacendo il look all’impianto di via Marconi portato su standard qualitativi di primissimo livello con un’operazione a costo zero per le casse comunali. Se nella prima finestra (gennaio 2020) gli interventi avevano riguardato il parquet, gli spogliatoi e l’impianto di riscaldamento, questa volta è stato istallato un nuovo tabellone elettronico di ultima generazione, è stata completata la brandizzazione dell’intero palazzo, ora PalaEdilGen, ed è stata allestita una “galleria” nel percorso che porta agli spogliatoi, dove la società ha voluto e vuole raccontare la sua storia passata e presente attraverso foto e ricordi. E non è finita qui, gli interventi programmati non sono ancora finiti.

Dichiarazioni del GM Vittorio: “Pian piano questo palazzetto sta diventando quello che volevamo, un impianto all’avanguardia, un fiore all’occhiello per la città e per tutti gli appassionati dell’area nord di Napoli. ringraziamo tutti i nostri partner che ci hanno dato la possibilità di realizzare tutto questo e che continueranno ad affiancarci in questa missione, non vediamo l’ora di poter aprire le porte di questo gioiellino ai nostri tifosi”.

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo