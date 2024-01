Serie B – Sant’Antimo espugna il campo della Gema Montecatini

Diventano 5 le vittorie consecutive della Geko Sant’Antimo, che espugna Montecatini dopo aver condotto nel punteggio per 25’ e fa un’ulteriore passo avanti in una classifica che ora la vede quinta (a pari merito con Brianza) a soli due punti dal quarto posto. Due punti pesantissimi quelli conquistati dai ragazzi di Gandini al PalaTerme, che valgono anche il 2-0 negli scontri diretti con Savoldelli e compagni, e che portano la firma dell’intero collettivo verdeblù. Ventitre punti a testa per Gallo e Kamperidis.

LA PARTITA – Sant’Antimo parte con lo stesso starting five con cui ha vinto 5 delle ultime 6 gare giocate, e cioè con Gallo, Mennella e Stentardo a formare la batteria di esterni e Colussa a far coppia con Kamperidis sotto le plance; la Gema risponde con Corgnati-Mastrangelo da guardie, Korsunov e Passoni in ala e Marco Di Pizzo pivot. Di Mastrangelo e Gallo i canestri che sbloccano la partita nei primi 30”, poi sono le triple di Stentardo e Kamperidis a dare alla Geko il primo vantaggio della gara al 3’ (7-8) ma dura pochissimo perché Passoni e Korsunov fanno 10-0 in poco più di un minuto e Montectini volta sul +9 (17-8). E con il buon impatto di Quarisa e Cantone che i campani restano aggrappati alla partita, ed è con una tripla del capitano che a 1’50 dalla prima sirena Sant’Antimo si riporta ad un possesso di distanza (22-19). Il -3 diventa -2 (25-23) all’11’ con un canestro di Dri e la rimonta campana continua, lenta ma inesorabile, fino al 15’, quando la Geko ripassa sull’asse Gallo-Quarisa (33-37). I toscani hanno una reazione d’orgoglio ma al 18’ Kamperidis conferma dalla lunga distanza il +4 esterno e poi a 22” dall’intervallo lungo è Colussa a siglare il +7 (40-47) con cui si va a riposo.

Quando si torna in campo c’è da domare il ritorno rabbioso dei termali che al 23’ sono di nuovo a -1 (51-52) con Passoni e Mazzantini sugli scudi. Gallo però è scatenato, ed è lui con un 5-0 personale a fissare il nuovo +6 ospite al 25’ (51-57). Montecatini è nervosa, ma resta aggrappata al match grazie ai troppi rimbalzi offensivi concessi dalla Geko e così al 30’ sono di nuovo 3 le lunghezze che dividono le due squadre (59-62). Diventano 9 al 31’ grazie a due canestroni dai 6.75 di Kamperidis e Dri (59-68), ma è lunga, lunghissima. Di Pizzo prova a risvegliare i suoi, ma al 34’ Gallo e Kamperidis allungano ancora fino al 64-76 che costringe coach Del Re al time out. C’è da lottare tenendo altissima la concentrazione: Kamperidis mette un canestro pesantissimo a 2’50 (67-78) ma quando si entra negli ultimi 2’ Mastrangelo converte un gioco da 3 punti che riporta i locali a -6 (72-78). Diventano 3 a 1’21, con la tripla di Savoldelli che riapre completamente la partita, il greco ci mette un libero per sparigliare (75-79) e poi è Mastrangelo, dalla lunetta, a fissare il 77-79 con 46” da giocare. Kamperidis, sempre lui, avrebbe la palla per chiuderla 20” dopo ma il suo tiro finisce sul primo ferro, dall’altro lato Passoni in lunetta fa 0/2 e così a 16” torna sulla linea dei liberi Michalis: 1/2 per lui (77-80), poi 2/2 per Savoldelli (79-80) e 1/2 per Gallo (79-81) con la palla che torna nelle mani dei termali per gli ultimi 11 secondi. Se la gioca Mastrangelo su cui però Sant’Antimo difende di squadra, il tiro impiccato della guardia di casa è corto e così la Geko può esultare per una splendida vittoria esterna.

Il dopogara del GM Di Donato– “Voglio fare i complimenti a tutti, squadra e staff, perché questa è una vittoria corale. Un successo importante che ci dà l’esatta dimensione di quanto siamo cresciuti e di quello che siamo ora. Rispetto alle brutte trasferte del girone d’andata abbiamo tenuto alta la concentrazione anche nei momenti più difficili e tutti sono riusciti a dare un contributo concreto per portare a casa questi due punti. Ora si torna a casa perché da domani dovremo pensare ad Avellino e ad un’altra partita difficilissima da affrontare tra 72 ore appena”.

GEMA MONTECATINI 79

GEKO SANT’ANTIMO 81

(25-21, 40-47; 59-62)

GEMA: Corgnati 4, Mastrangelo 15, Passoni 15, Korsunov 7, Di Pizzo 8; Savoldelli 10, Mazzantini 13, Dell’Anna, Pirani 7. N.e.: Angelucci, Soare e Benedetti. All.: Del Re.

GEKO: Gallo 23, Mennella 1, Stentardo 5, Colussa 2, Kamperidis 23; Cantone 9, Dri 9, Digno, Quarisa 9. N.e.: Peluso. All.: Gandini.

ARBITRI: Andrea Bernassola e Indro Spinelli di Roma

NOTE – Tiri liberi: Gema 19/28, Geko 26/35. Usciti per 5 falli Pirani e Passoni.



