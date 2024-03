Serie B – Sant’Antimo, ore tribolate per il PalaPuca. A rischio il match con Fiorenzuola

Ore tribolate in casa PSA Sant’Antimo. Se la prima squadra ha appena ripreso gli allenamenti dopo un week end di meritato riposo ed è pronto a lanciarsi in questo rush finale di stagione, la società è invece ancora in attesa del rilascio del documento che certifichi l’idoneità per il PalaPuca, che sabato sera dovrebbe ospitare la partita con Fiorenzuola, match fondamentale per Cantone e compagni. Condizionale d’obbligo, visto che ad oggi, a 5 giorni dalla partita, dagli uffici comunali preposti non è ancora sortita nessuna novità in merito. “Noi abbiamo ottemperato a tutte le richieste ed effettuato tutti gli interventi nella struttura, che ci erano stati prescritti per rinnovare la certificazione – dice Vittorio Di Donato, GM della PSA – e da settimane stiamo aspettando l’ok del Comune che però non arriva. Abbiamo già giocato ad Aversa con Crema e Piombino e ci era stato detto che sarebbe stato tutto risolto per il match con Fiorenzuola, ma ad oggi non abbiamo nessuna conferma, solo silenzi. E purtroppo ogni ora che passa è un’ora persa, siamo costretti ancora una volta ad immaginare un piano B anche se la speranza è che tutto possa essere risolto in tempo utile. E’ una situazione frustrante, il PalaPuca è il fulcro del nostro progetto, negli anni l’abbiamo messo a nuovo con investimenti privati ma in questo momento non possiamo fare nulla se non aspettare, non dipende più da noi. E questi ovviamente non sono i presupposti ideali né per portare a termine il campionato, né per progettare il futuro. Faccio sempre piu fatica a far digerire questo stato di cose alla proprietà che rappresento, che ha creduto in questa città ma che potrebbe iniziare a fare valutazioni diverse se la situazione dovesse persistere. Io da santantimese perseguirò tutte le strade possibile per evitare che ciò accada, per evitare che la mia città possa perdere questa realtà che porta lustro a tutto il nostro territorio”.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo