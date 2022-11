Serie B – Sant’Antimo, squalifica al PalaPuca con Teramo si gioca a Benevento

By

La PSA comunica che, a seguito della squalifica per nr. 1 giornata comminata dal Giudice Sportivo al PalaPuca al termine del derby di Caserta (invasione di campo commessa da un individuo isolato che al termine della gara entrava sul terreno di gioco e si avvicinava agli arbitri offendendoli e minacciandoli), la prossima gara interna con Teramo a Spicchi 2K20, valevole per la 9^ giornata del Campionato di Serie B Old Wild West sarà giocata domenica 27 novembre alle ore 18 al PalaTedeschi di Benevento.

UFF.STAMPA PSA